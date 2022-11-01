Марат Сафиуллин: налоговые уведомления мобилизованным татарстанцам оплачивать не нужно

Призванным на военную службу по мобилизации или по контракту не нужно оплачивать налоговые уведомления, поскольку для них предусмотрена отсрочка и некоторые льготы. Об этом сообщил руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Сейчас наступает срок уплаты имущественных налогов за пошлый год. Налоговые уведомления, которые получили мобилизованные граждане исполнению не подлежат, будут сформированы новые уведомления с иным сроком уплаты данного налога», – сказал Сафиуллин. Он пояснил, что налоги можно будет уплатить равными долями в течение полугода.

«Законом Республики Татарстан жители нашей республики, призванные в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. Но это касается только одного транспортного средства, которым владеет мобилизованное лицо», – уточнил руководитель УФНС по Татарстану.

Напомним, также Сафиуллин сообщил, что налоговые органы Татарстана предоставят мобилизованным предпринимателям отсрочку по предоставлению декларации и уплате налогов. Он подчеркнул, что в отношении мобилизованных предпринимателей налоговые проверки не назначаются и счета не блокируются.