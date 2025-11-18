news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 ноября 2025 08:15

Марат Сафиуллин: 28 семейных династий работают в налоговых органах Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Руководитель Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин рассказал в интервью «Татар-информу» о семейных династиях, которые работают в налоговых органах.

«За 35 лет у тех, кто стоял у истоков ее создания, выросли дети, внуки, и сейчас в налоговых органах трудятся представители 28 семейных династий», – сообщил Сафиуллин.

Чтобы дети больше узнали о профессии своих родителей, в налоговых органах Татарстана ежегодно проводится «День без турникетов – Дети», сотрудники вместе с детьми в рамках акции «Сохрани лес» высаживают деревья в Высокогорском районе, участвуют в «Веселых стартах» в День защиты детей. Кроме того, на постоянной основе в школах, колледжах и вузах проводятся уроки налоговой культуры и грамотности «ЮНГа».

Сафиуллин дал интервью в преддверии юбилея – 21 ноября налоговой службе России исполнится 35 лет.

«Мы добивались результатов благодаря усилиям подготовленной команды налоговых специалистов, которую возглавляли такие профессионалы, как Шамиль Сагитович Бадамшин, Ринат Шамильевич Хайров, Мидхат Рафкатович Шагиахметов. Ими был заложен прочный фундамент для стабильной и плодотворной работы ведомства», – сказал руководитель Управления ФНС по Татарстану.

Он отметил, что главной ценностью Управления всегда были и остаются люди, так как именно человеческий капитал лежит в основе достойных результатов.

«С гордостью отмечу, что в налоговых органах республики трудятся высококвалифицированные специалисты, чья компетентность, ответственность и преданность делу способствуют укреплению доверия граждан и бизнеса к налоговой системе. Отдельная признательность ветеранам службы, заложившим основы для современных достижений», – обратился к коллегам Сафиуллин.

читайте также
Марат Сафиуллин: «Уже четыре года подряд собираем в бюджет более 1 трлн рублей налогов»
Марат Сафиуллин: «Уже четыре года подряд собираем в бюджет более 1 трлн рублей налогов»
#уфнс по рт #Марат Сафиуллин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025