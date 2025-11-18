Марат Сафиуллин: 28 семейных династий работают в налоговых органах Татарстана

Руководитель Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин рассказал в интервью «Татар-информу» о семейных династиях, которые работают в налоговых органах.

«За 35 лет у тех, кто стоял у истоков ее создания, выросли дети, внуки, и сейчас в налоговых органах трудятся представители 28 семейных династий», – сообщил Сафиуллин.

Чтобы дети больше узнали о профессии своих родителей, в налоговых органах Татарстана ежегодно проводится «День без турникетов – Дети», сотрудники вместе с детьми в рамках акции «Сохрани лес» высаживают деревья в Высокогорском районе, участвуют в «Веселых стартах» в День защиты детей. Кроме того, на постоянной основе в школах, колледжах и вузах проводятся уроки налоговой культуры и грамотности «ЮНГа».

Сафиуллин дал интервью в преддверии юбилея – 21 ноября налоговой службе России исполнится 35 лет.

«Мы добивались результатов благодаря усилиям подготовленной команды налоговых специалистов, которую возглавляли такие профессионалы, как Шамиль Сагитович Бадамшин, Ринат Шамильевич Хайров, Мидхат Рафкатович Шагиахметов. Ими был заложен прочный фундамент для стабильной и плодотворной работы ведомства», – сказал руководитель Управления ФНС по Татарстану.

Он отметил, что главной ценностью Управления всегда были и остаются люди, так как именно человеческий капитал лежит в основе достойных результатов.

«С гордостью отмечу, что в налоговых органах республики трудятся высококвалифицированные специалисты, чья компетентность, ответственность и преданность делу способствуют укреплению доверия граждан и бизнеса к налоговой системе. Отдельная признательность ветеранам службы, заложившим основы для современных достижений», – обратился к коллегам Сафиуллин.