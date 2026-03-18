Марат Гатин: Хотим, чтобы имена докторов наук Татарстана звучали громко в Исламском мире

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», возглавляемая Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, помогает выстраивать взаимодействие между вузами республики и исламских стран. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

«Уже реализуется один интересный кейс. В августе 2025 года Болгарскую исламскую академию посетила делегация университета Аль-Азхар во главе с ректором. Был подписан меморандум о сотрудничестве, сейчас уже составлена и дорожная карта с указанием конкретных проектов. В течение этого года будут организованы программы обменов как для преподавателей, так и для студентов. Хотим, чтобы профессура Аль-Азхара вошла в диссертационный совет Болгарской академии, а имена наших магистрантов и докторов зазвучали в исламском мире», – подчеркнул он.

