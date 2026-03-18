news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 18 марта 2026 09:55

Марат Гатин: Видим большой скачок в развитии отношений России и Исламского мира

Читайте нас в
Телеграм

За последние 30 лет наблюдается большой скачок в развитии взаимоотношений России и Исламского мира. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

«По сравнению с концом прошлого века, мы видим колоссальный скачок во взаимоотношениях России и Исламского мира, восстанавливаем свои позиции. Нужно отдать должное Татарстану. Республика стала лицом России в исламском мире», – заявил он.

По его словам, большой вклад в это развитие внесла Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», возглавляемая Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Восток – дело тонкое, важно показывать людям свою заинтересованность. Если на Западе можно просто сесть за стол переговоров и начать договариваться, то здесь нужно долго выстраивать доверительные отношения, Группа как раз много лет занималась именно этим», – подчеркнул Гатин.

Полную версию интервью читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Марат Гатин: «Татарстан стал лицом России в исламском мире»
#группа стратегического видения россия - исламский мир #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров