«Красный паша»: история дипломата Карима Хакимова, чью память Минниханов почтил в Джидде

Во время поездки в Саудовскую Аравию Рустам Минниханов принял участие в открытии памятной доски советскому дипломату Кариму Хакимову, известному как «Красный паша». «Миллиард.Татар» рассказывает о его роли в становлении отношений СССР с арабским миром.





Рустам Минниханов принял участие в открытии в Джидде памятной доски советскому дипломату Кариму Хакимову

Фото: rais.tatarstan.ru

Память о выдающемся дипломате

Раис РТ Рустам Минниханов в Джидде (Саудовская Аравия) в воскресенье принял участие в церемонии открытия памятной доски Кариму Хакимову – полномочному представителю СССР в королевстве. Мемориальную табличку установили на здании Постоянного представительства России при ОИС.

Он выразил благодарность за решение о размещении мемориальной доски руководству МИД РФ, сотрудникам российских дипломатических миссий в Саудовской Аравии и особенно Постоянному представителю России при ОИС.

Габделькарим Габдельхакимов (Карим Хакимов) (1892–1938) – советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах, татарин по национальности. Внес большой вклад в установление дипломатических отношений между СССР и арабо-персидским миром. Был личным другом основателя правящей династии Королевства Саудовской Аравии Абдель Азиза ибн Сауда. На Аравийском полуострове его называли «Красный паша».

«Уверен, открытие памятной доски послужит дальнейшему укреплению российско-саудовских отношений и сохранению связи поколений отечественной дипломатии», – сказал Раис Татарстана.

Карим Хакимов – советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах Фото: © rais.tatarstan.ru

Родился в Уфимской губернии, но покинул дом из-за голода

Точная дата рождения Карима Хакимова остается предметом споров. По официальной версии, он родился в 1892 году. Однако автор книги «Карим Хакимов. Летописи из жизни» Олег Озеров указывает 1890 год. Эту же дату приводит и исследователь Руслан Хайретдинов – автор научной биографии дипломата, обнаруживший соответствующие архивные сведения.

При этом достоверно известно, что Хакимов родился в деревне Дюсяново Белебеевского уезда Уфимской губернии (сейчас – Бижбулякский район Башкортостана) в татарской семье зажиточных крестьян, владевших крупными земельными наделами.

Хакимову пришлось покинуть дом в поисках лучшей жизни. «В августе 1906 года ввиду неурожая, постигшего район нашего пребывания, мне пришлось покинуть деревню и добраться до Оренбурга в поисках заработка… Весь 1906-й стоял дворником в Оренбурге», – вспоминал он.

В 1908 году Хакимов обучался в медресе села Татарская Каргала Оренбургской губернии. В 1910–1911 годах он учился в медресе «Галия», однако не завершил обучение и уехал в Ташкент. Во время странствий по Средней Азии Хакимов работал разнорабочим на Ташкентской железной дороге и успел отслужить в армии. Об этом этапе его жизни известно немного: в период с 1911 по 1917 год он фактически исчез из поля зрения исследователей.

Свидетельство об окончании Томской гимназии Источник фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Занимался формированием мусульманских военных частей

В 1917 году Хакимов вернулся в Оренбург и встал на сторону большевиков. Очевидцы описывали его в тот период как убежденного коммуниста-интернационалиста. В Оренбурге он занимался формированием мусульманских военных частей Красной Армии, здесь же началась его политическая карьера.

За короткое время Хакимов стал членом Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета и командовал 2-м батальоном интернационального полка на Актюбинском участке Оренбургского фронта. Военную деятельность он совмещал с политической: занимал пост комиссара народного просвещения. Во многом благодаря успехам на этом направлении его позднее перевели в Среднюю Азию.

Оренбургский период жизни Хакимова нередко связывали с арестом Ахмеда Заки Валиди и других лидеров башкирского национального движения. Однако, как установил Олег Озеров в книге «Карим Хакимов. Летописи из жизни», Хакимов прибыл в город спустя два месяца после ареста Валиди и его соратников.

Несмотря на непричастность Хакимова к этим событиям, Валиди относился к нему крайне враждебно. «Консулом советов в Мешхеде был татарин Хакимов. Самого Хакимова и его супругу я хорошо знал по нашей борьбе в России и ничего, кроме зла, от них для себя не ждал», – писал Валиди в воспоминаниях. На этом фоне башкирская интеллигенция воспринимала роль Хакимова либо нейтрально, либо откровенно отрицательно.

Карим Хакимов в Бухаре Источник фото: russia-islworld.ru

Одним из ключевых этапов карьеры стала работа в Бухаре

В 1920 году по рекомендации Валерьяна Куйбышева Хакимова приняли в Народный комиссариат иностранных дел. В 1920–1921 годах он работал секретарем ЦК компартии Туркестана и полпредом РСФСР в Бухарской Народной Республике.

Одним из ключевых этапов его карьеры стала работа в Бухаре. Там Хакимов занимался наведением порядка в партийно-политическом руководстве республики, а также курировал торговые вопросы.

Проблема заключалась в том, что бухарские купцы приносили в казну республики значительные доходы, однако отказывались следовать новым правилам. Такая ситуация могла подорвать торговлю с Персией, приносившую крупную прибыль. Чтобы снять напряжение, Хакимов работал над созданием советско-персидской пограничной комиссии, призванной регулировать торговые и таможенные отношения по обе стороны границы и учитывать интересы и персидской стороны, и бухарских купцов, и большевистского руководства.

Куйбышев: «По рождению он пролетарий»

Работа Хакимова в Бухаре была связана с формированием в регионе крупного пограничного торгового узла, который в перспективе мог приносить значительные доходы и одновременно усиливать влияние на Персию через купеческие связи.

Столь стремительный карьерный рост объяснялся его деловыми качествами, проявленными еще в Оренбурге, а также впечатлением, которое он произвел на Валериана Куйбышева.

«Тов. Хакимова знаю по 19–20 гг. в Туркестане. Из работников-мусульман он был наиболее коммунистически выдержанным и чуждым националистических уклонов. Работал сначала в политотделе фронта, потом был секретарем ЦК КПТ, затем моим заместителем в Бухаре как полномочного представителя РСФСР. Считаю т. Хакимова добросовестным членом партии. По рождению он пролетарий», – говорилось в характеристике Куйбышева.

Карим Хакимов выстраивал отношения со странами Персидского залива Источник фото: канал «Татары мира» в dzen.ru

Миссия в Персии

В 1921 году Карима Хакимова направили в Персию, в город Мешхед, на должность Генерального консула, где он работал до 1924 года. За это время ему удалось вывести советско-персидские дипломатические отношения на качественно новый уровень.

«Наша дипломатическая миссия приобрела новый вид, уровень работы заметно вырос», – так оценивал деятельность Хакимова руководитель отдела Ближнего Востока НКИД Лев Карахан.

К тому времени в Персии сохранялась сложная политическая ситуация из-за сильного влияния Великобритании, стремившейся перетянуть на свою сторону местные элиты. Еще в 1907 году Лондон и царская Россия заключили соглашение о разделении сфер влияния в регионе. Хакимова направили туда в том числе для контроля за соблюдением договоренностей со стороны Британии и продвижения советских интересов.

Несмотря на сопротивление пробританских и консервативных кругов, ему удалось улучшить отношения Ирана с СССР, а также урегулировать финансовые вопросы, связанные с торговлей и рыбным промыслом.

Прибытие в Джидду

В 1922 году на Лозаннской конференции в Швейцарии нарком иностранных дел Георгий Чичерин достиг договоренностей с представителем короля Хиджаза Х. Лутфаллой об установлении дипломатических отношений.

К началу 1920-х на территории будущей Саудовской Аравии шла борьба за власть между несколькими государствами – Хиджазом, Недждом, Асиром, Йеменом и Джебель-Шаммаром. Полуостров оставался зоной политической нестабильности, и его будущее было неопределенным. Для СССР этот регион тогда фактически оставался неизученным: дипломатические отношения с местными правителями отсутствовали.

В 1924 году Карим Хакимов по поручению советского правительства отправился в королевство Хиджаз – в Джидду, где в тот момент располагались все иностранные консульства и дипломатические миссии.

В том же году король ибн Сауд одержал победу над правителем Хиджаза Хусейном, что стало переломным моментом в борьбе за власть на Аравийском полуострове.

Карим Хакимов заваривает чай в Джидде, 1924 г. Источник фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Совершил умру и стал «Красным пашой»

Во время военных событий на территории Хиджаза Хакимов передал верительные грамоты представителям ибн Сауда. С этого момента начались дипломатические отношения между СССР и будущим королевством Саудовская Аравия. Его личная смелость привлекла внимание ибн Сауда и стала основой для их дальнейших доверительных отношений.

В 1925 году, стремясь укрепить авторитет на Аравийском полуострове, Хакимов совершил умру, чем заслужил уважение арабских элит и простых жителей. Для советского чиновника такой шаг был рискованным и мог вызвать недовольство в Москве, однако он положительно сказался на восприятии СССР в регионе.

В 1927 году, когда государству ибн Сауда угрожала продовольственная катастрофа (нефтяные месторождения тогда еще не были открыты), Хакимов организовал поставки гуманитарной помощи из СССР через порт Одессы – сахара, керосина и муки. После этого он получил от местных жителей прозвище «Красный паша» – в знак благодарности за спасение от голода.

Считается, что с тех событий высококачественную муку в Аравии стали называть «москоби» – московской. Во время пребывания семьи Хакимова в Хиджазе от дизентерии умер его младший сын Шамиль. Эта утрата тяжело сказалась на семье. Из уважения к Хакимову после его отъезда ибн Сауд распорядился выделить человека, который должен был ухаживать за могилой ребенка.

Служба в Йемене

После успешной миссии в Хиджазе в 1929 году Карима Хакимова направили полномочным представителем СССР в Йеменское королевство. Одновременно в новой командировке он выполнял функции генерального представителя «Ближневостокторга».

«Доставивший Вам это письмо гражданин Карим Хакимов пользуется нашим полным доверием, и я прошу иметь полную веру в то, что он будет иметь честь излагать от имени правительства советских социалистических республик. Рекомендую его Вам и надеюсь, что он будет пользоваться благосклонностью Вашего Величества», – говорилось в рекомендательном письме Михаила Калинина королю Йемена.

Карим Хакимов в арабском одеянии и с йеменским традиционным кинжалом джамбия Источник фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Сам Хакимов описывал свою миссию в Йемене как крайне тяжелую: связь с Москвой была почти отсутствующей – письмо могло идти до трех месяцев, поэтому во многих вопросах ему приходилось рассчитывать только на собственные силы. Несмотря на это, он сумел наладить сбыт советских товаров в королевстве и установить прочные дипломатические отношения с правящей династией. Благодаря инициативам Хакимова, поддержанным советским правительством, в Йемене при участии СССР начали строить больницы и медицинские пункты, что спасло жизни тысяч местных жителей. «Красный паша» вновь стал героем для простых арабов.

Во время пребывания в Йемене Хакимов участвовал в «киноэкспедиции» под руководством режиссера Владимира Шнайдерова. В ходе экспедиции были получены уникальные материалы о жизни народов Аравийского полуострова и культуре Йемена. Позднее эти съемки легли в основу телепередачи «Клуб путешественников», которая выходила на советском телевидении с 1960-х годов, а ее бессменным ведущим был Шнайдеров.

За что расстреляли Хакимова

В 1931 году Хакимов был вынужден завершить миссию в Йемене по состоянию здоровья и вернулся в Москву. В 1932 году он занимался подготовкой первого визита в СССР сына ибн Сауда – Фейсала ибн Абдул-Азиза. Фейсал настолько симпатизировал Хакимову, что настоял, чтобы его сопровождал именно он, а не штатные чиновники.

К. А. Хакимов сопровождает будущего короля Аравии Фейсала ибн Абдель Азиза ас-Сауда. Москва, 1932 Источник фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

С сыном ибн Сауда, как и с его отцом, у Хакимова сложились теплые и доверительные отношения. Во время пребывания в Аравии он пользовался таким авторитетом, что мог вести личные беседы с королем и его министрами без посредников. После встречи с Фейсалом Хакимов на время отошел от международной работы из-за проблем со здоровьем и в 1932–1935 годах учился в Институте красной профессуры.

Тем не менее он не хотел окончательно расставаться с арабским направлением и в 1935 году вернулся к дипломатической службе, где работал до 1936-го. Затем его отозвали в Москву и предъявили обвинения в шпионаже. В 1937 году Хакимова арестовали по делу о «шпионаже и участии в контрреволюционной организации в системе НКИД», также ему вменяли связи с британской разведкой. Существовала версия, что дело могло быть следствием провокации, поскольку успехи Хакимова в налаживании отношений СССР с Персией и Аравией вызывали обеспокоенность Великобритании. В западной прессе деятельность советской миссии характеризовали как «интриги красных в Аравии».

Хакимов был расстрелян в 1937 году. В расстрельных списках, в которых он значился, было 163 имени. В 1938 году данные списки получили название «Москва-Центр». Расстрел, как и захоронение Хакимова, произошел на полигоне НКВД «Коммунарка».

Карим Хакимов. Последняя фотография. 1937 г. Источник фото: russia-islworld.ru

Разрыв дипломатических отношений

Расстрел Хакимова в 1937 году фактически поставил точку в советской политике на Аравийском полуострове и во многом ослабил позиции СССР в исламском мире. Современники говорили, что он выстроил дипломатический мост между Москвой и Востоком, и с его гибелью этот мост оказался разрушен.

Король ибн Сауд тяжело воспринял известие о казни Хакимова и отказался принимать нового советского посла, что привело к разрыву дипломатических отношений между Саудовской Аравией и СССР. На Ближнем Востоке в его невиновности почти не сомневались, однако в Советском Союзе «Красного пашу» реабилитировали в 1956 году.

Дипломатические отношения между СССР и Саудовской Аравией были восстановлены лишь в 1991 году.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»