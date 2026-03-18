Политика 18 марта 2026 11:00

Марат Гатин: Рустам Минниханов обладает непререкаемым авторитетом в Исламском мире

Раис Татарстана Рустам Минниханов обладает непререкаемым авторитетом в Исламском мире, его воспринимают как одного из главных российских лидеров. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

«Рустам Минниханов обладает непререкаемым авторитетом в Исламском мире. Зарубежные партнеры воспринимают его как одного из ведущих российских лидеров, что обеспечивает прямой доступ к высокому уровню принятия решений. Упоминание имени Раиса Татарстана открывает двери кабинетов, а результатом становятся реальные проекты, договоры и развитие международных связей», – заявил он.

Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» с 2014 года по поручению Президента России Владимира Путина.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

Марат Гатин: «Татарстан стал лицом России в исламском мире»
#Рустам Минниханов #группа стратегического видения россия - исламский мир
