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Общество 22 июля 2024 10:31

Депутат Марат Галиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден депутат Госсовета РТ VI созыва, член партии «Единая Россия», заместитель командира по технической части батальона «Эспаньола» Марат Галиев. Об этом «Татар-информу» сообщила помощник парламентария.

«Марат Ибрагимович Галиев награжден государственной наградой Российской Федерации за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности и обеспечение обороноспособности, а также укрепление российской государственности», – рассказала она.

Марат Галиев

Фото: из личного архива Марата Галиева

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Марату Галиеву вручил первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Напомним, что недавно Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность депутату Госсовета РТ Марату Галиеву, который добровольцем отправился на защиту Родины. Здесь наша республика тоже один из лидеров – не каждый российский регион может гордиться своими парламентариями в этом ключе, отметил руководитель республики.

#госсовет рт #медаль
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