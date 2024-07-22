Депутат Марат Галиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден депутат Госсовета РТ VI созыва, член партии «Единая Россия», заместитель командира по технической части батальона «Эспаньола» Марат Галиев. Об этом «Татар-информу» сообщила помощник парламентария.

«Марат Ибрагимович Галиев награжден государственной наградой Российской Федерации за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности и обеспечение обороноспособности, а также укрепление российской государственности», – рассказала она.

Фото: из личного архива Марата Галиева

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Марату Галиеву вручил первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Напомним, что недавно Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность депутату Госсовета РТ Марату Галиеву, который добровольцем отправился на защиту Родины. Здесь наша республика тоже один из лидеров – не каждый российский регион может гордиться своими парламентариями в этом ключе, отметил руководитель республики.