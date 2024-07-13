Прощание со старым Госсоветом, фосфор для Татарстана и хиджабофобия: обзор событий недели

Депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва собрались на свое последнее заседание

Фото: rais.tatarstan.ru

Выпускной у татарстанских парламентариев: заканчивает работу текущий созыв Госсовета РТ

Событие недели в законодательной жизни республики - последнее заседание Государственного Совета Татарстана 6-го созыва. Прошли пять лет работы текущего состава парламента, и уже в сентябре состоятся выборы нового состава. А на этой неделе татарстанский парламент собрался на «выпускной». С подведением итогов работы и прощальным групповым фото.

С подведением итогов на заседании выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В первую очередь он отметил, что период работы этого созыва Госсовета можно без преувеличения назвать особенным. Прошедший период был очень непростым для всей страны – сначала коронавирусная пандемия, затем начало СВО, но, несмотря на все вызовы, Татарстан продолжает свое устойчивое социально-экономическое развитие.

«Благодаря бесперебойной работе предприятий, малого и среднего бизнеса, реализации государственных мер поддержки, национальных проектов и республиканских программ, по итогам прошлого года объем валового регионального продукта составил 4 трлн 320 млрд рублей. Его рост за пять лет составил 112,3%. В республике третий год подряд вводятся рекордные объемы жилья – более 3 млн кв. м ежегодно По итогам 2023 года инвестиции составили 1 трлн 180 млрд рублей», - подвел экономические итоги «пятилетки» Рустам Минниханов на заседании Госсовета.

Раис Татарстана заострил внимание на законодательной работе парламента 6-го созыва, принявшего 556 законов.

«Знаковым событием стали изменения в Конституцию Республики Татарстан. Была проведена кропотливая и масштабная работа, направленная на совершенствование всех органов публичной власти. Эти изменения отразили национальные и культурные особенности республики, задали дальнейший вектор ее развития.

Большое значение имеют и иные законы, которые были приняты депутатами. Особое место занимают законодательные акты, направленные на помощь участникам специальной военной операции. Сегодня вся республика - и наши жители, и предприятия, организации, и все органы государственной и муниципальной власти, включая депутатов различных уровней, - поддерживает наших ребят, которые мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг. Не остаются без внимания семьи наших бойцов, им предоставляются социальные выплаты, оказывается психологическая и иная помощь», - подчеркнул Минниханов.

Продолжая тему СВО, Раис РТ объявил благодарность депутатам Госсовета Эдуарду Шарафиеву и Марату Галиеву, которые добровольцами отправились на защиту Родины. Здесь наша республика тоже один из лидеров - не каждый российский регион может гордиться своими парламентариями в этом ключе.

Об особенностях работы парламента в этот непростой период в интервью «Татар-информу» рассказал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Новые вызовы потребовали от депутатов более активной и углубленной работы. И эта работа велась вдумчиво: как помочь людям, что еще нужно сделать? Именно в период работы Госсовета 6-го созыва увеличилось количество социально значимых законов, которые решают повседневные проблемы людей», - подчеркнул он.

Татарстанский парламент активно пользовался правом законодательной инициативы в Государственной Думе РФ. В общей сложности в Госдуму была направлена 21 законодательная инициатива, четыре проекта были приняты в качестве федеральных законов. Они касаются уточнения компетенции органов по государственному земельному надзору и органов госвласти субъектов РФ в области содействия занятости населения, проведения сходов граждан по самообложению на части территории населенного пункта, ответственности за нарушение пользования недрами.

По словам спикера республиканского парламента, депутаты активно участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов на Донбасс, особенно в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное. Многие сами ездили в зону проведения СВО. От партии «Единая Россия» бойцам, жителям новых регионов, подшефных городов из Татарстана было отправлено 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи на общую сумму 212 млн рублей.

Подводя итоги работы очередной каденции Госсовета, следует отметить – планка, да еще в столь непростой период, поднята очень высоко. Так что новому созыву парламента следует сильно постараться, чтобы продолжить представительную и законотворческую деятельность на таком же уровне. А избирателям республики – не ошибиться на избирательных участках осенью, ведь именно от их правильного выбора в значительной мере зависит будущее Татарстана.

Впервые за последние пять лет Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Россию Фото: kremlin.ru

Всепогодная дружба и консульство в Казани: итоги визита лидера Индии в Россию

Важнейшее событие недели в сфере международной дипломатии – первый за последние пять лет визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, ставший также второй зарубежной поездкой политика после парламентских выборов. Это громкий сигнал о международном признании РФ, о том, что она не находится в изоляции, поскольку Моди – лидер одной из крупнейших стран мира с растущей экономикой.

Предсказуемо, что одной из основных тем переговоров Президента России Владимира Путина и индийского лидера стала экономика.

Российско-индийское экономическое сотрудничество в настоящее время переживает настоящий бум: по итогам прошлого года объем торговли между странами вырос на 33% – до 65,7 млрд долларов. Но здесь есть ряд определенных проблем. Например, отрицательный для России баланс: с начала года наши производители поставили в Индию товаров на $21,6 млрд, в то время как в обратном направлении проследовало в 13,5 раза меньше (около $1,6 млрд). При этом в поставках России в последнее время превалируют нефтепродукты и оружие, а Индия, с свою очередь, поставляет нам продукцию высокотехнологического сектора — более половины ее экспорта в РФ приходится на автомобили, электронные компоненты, запчасти для самолетов.

Кроме того, есть проблемы и в международных расчетах с Индией, особенно в рупиях, обусловленные тем самым дисбалансом в торговле (рупий у российских экспортеров много, но конвертировать их в рубли можно только на внутреннем индийском рынке). Кроме того, на расчеты влияет и опасение индийских банков попасть под западные санкции. Так что проблем в дальнейшем развитии экономических отношений России и Индии хватает, что и обсуждалось на переговорах.

Проблемы характерны и для внешнеэкономических связей Татарстана с Индией: торговый оборот между сторонами невелик и составляет всего лишь $168 млн. 6 июня на встрече с послом Индии в РФ Винаем Кумаром Рустам Минниханов заявил, что республика заинтересована в продвижении продукции своих предприятий на индийский рынок, особенно в сфере фармацевтики и информационных технологий. И если обозначенные выше проблемы будут решаться, то бурный рост татарстано-индийского товарооборота не за горами.

Главная новость для Татарстана в ходе визита Моди – будущее открытие консульства Индии в Казани. В настоящее время ее консульства действуют только в Москве и Санкт-Петербурге.

Пока еще ничего не известно о сроках открытия, но само это решение означает признание столицы Татарстана как одного из важнейших стратегических хабов для сотрудничества с Индией. Консульство – это в первую очередь канал связи между странами и канал помощи экономическому сотрудничеству.

Можно только с гордостью отметить, что Казань становится еще одним дипломатически значимым городом страны. В настоящее время в столице Татарстана действуют официальные представительства девяти стран: восемь в статусе генеральных консульств (Венгрии, Китая, Ирана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана) и отделение посольства Белоруссии. Теперь к ним добавляется и Индия. Кстати, в планах и прямое регулярное авиасообщение между Казанью и Индией, а не так, как сейчас - сезонные рейсы в туристический Гоа.

Главным итоговым документом переговоров стало совместное заявление Путина и Моди; в нем 81 пункт. Партнеры высоко оценили текущий уровень сотрудничества и его устойчивость в «нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации». И установили новую цель — нарастить взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 году; профильным ведомствам поручено ускорить подготовку подписания соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Совсем скоро, в октябре, ожидается новая встреча Владимира Путина и Нарендры Моди уже в Казани, в рамках саммита БРИКС+. А этот визит лидера Индии в Россию показал, что наши страны очень нужны друг другу, как бы косо ни смотрели на эту дружбу из западных кабинетов. И эта дружба будет всегда прочной и «всепогодной» – по точному и образному выражению Моди.

В «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел «Иннопром», главная промышленная выставка России Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан на Иннопроме: «Москвичи» на газу, аккумуляторы и фосфор

Событие недели для промышленников - в «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел «Иннопром», главная промышленная выставка России. Помимо федеральных компаний, типа «Роскосмоса» или «Росатома», на ЭКСПО выставляются и региональные стенды. И здесь всеобщее внимание привлек стенд Татарстана. Также выделялись и отдельные стенды нескольких компаний из республики — «Джошкуноз Алабуга», КАМАЗ, завод «Элекон», «Эйдос Робототехника», «КАМА», ОЭЗ «Алабуга».

Компания «Интерскол-Алабуга» показала, что хочет расширить производство и в дополнение к электроинструментам планирует выпускать бесщеточные двигатели для них, а также для квадрокоптеров. По квадрокоптерам компания сотрудничает с производителем «Геоскан», для которого и будет делать двигатели.

Интересной и безопасной альтернативой кислотным аккумуляторам оказались аккумуляторы, показанные на стенде компании «Нэтер» из Казани.

Компания «Раритэк» представила газомоторную экономичную версию автомобиля «Москвич». Гендиректор «Раритэка» Рафаэль Батыршин рассказал Рустаму Минниханову, что в этом году в Набережных Челнах будет произведено до 2 тыс. таких авто на газу – модели «Москвич 3» и «Москвич 6».

Председатель правления Промкластера РТ, советник министра промышленности и торговли РТ Сергей Майоров презентовал 14 компаний. Из интересного, о чем рассказали Раису, – компания «Техникс» в Лаишевском районе открыла производство бестраншейного ремонта труб канализации, водоснабжения, газоснабжения.

Рустам Минниханов традиционно интенсивно работал в рамках выставки. В частности, он встретился с представителями Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Это один из лидеров по производству меди в стране, а также стратегический партнер Татарстана. На встрече говорили о поставках продукции УГМК для предприятий республики.

Еще одна встреча руководителя республики на «Иннопроме» — с Кириллом Липой, гендиректором «Трансмашхолдинга», одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. В Татарстане эксплуатируются поезда метро, электропоезда, рельсовые автобусы и трамваи производства «Трансмашхолдинга».

Кроме того, Минниханов встретился с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой и заместителем министра промышленности и технологий Турции Ахметом Йозгатлыгилем.

Одна из важнейших договоренностей республики на выставке - трехстороннее соглашение о строительстве завода по производству фосфора и его переделов в ОЭЗ «Алабуга». Подписи на документе поставили Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и гендиректор ООО «Рикофлот» Амин Хейдарзадех.

Это будет единственный такой завод в стране. Мощность предприятия – 25 тыс. тонн желтого фосфора в год с последующим расширением производства до 100 тыс. тонн фосфорной кислоты. Ожидается, что новый резидент «Алабуги» закроет спрос на продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли. Планируется создание около 100 рабочих мест.

Мы видим, что Татарстан не только очень качественно показал себя на главной промышленной выставке страны, демонстрируя инновационную продукцию, но и затащил в республику единственное очень крупное по меркам страны производство фосфора. Кроме того, площадка выставки была интенсивно использована Татарстаном для продуктивных переговоров по наращиванию его промышленного потенциала.

Камиль хазрат Самигуллин публично высказался против законопроекта «о никабах и хиджабах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Женщины в религиозной одежде: за них заступился муфтий Татарстана

Информационной бомбой недели стала проявленная публичная позиция председателя Духовного управления мусульман Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, который высказался против законопроекта «о никабах и хиджабах».

«Присоединяюсь к позиции Координационного центра мусульман Северного Кавказа и от имени мусульман Татарстана и ДУМ РТ выражаю полную солидарность с заявлением против законодательной инициативы по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России», - так высказался муфтий республики в своем телеграм-канале.

Здесь он выступает не только с личной позицией, но и говорит от имени мусульман Татарстана и ДУМ РТ, что придает его заявлению очень весомый статус. Муфтий не просто соглашается с позицией противников законопроекта, но и выражает полную солидарность с их позицией. Кроме того, он лично обращается к лоббисту этого законопроекта – депутату Госдумы РФ и лидеру партии «Новые люди» Владиславу Даванкову, дабы тот одумался.

Список высказавшихся против законодательной инициативы Даванкова достаточно велик – здесь и лидеры мнений, и простые верующие российской уммы. Речь идет о законопроекте, готовящемся к первому чтению в Госдуме РФ. В пояснительной записке к нему говорится о предоставлении полномочий законодательным и муниципальным собраниям принимать решения о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах. Также законопроектом предлагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать запрет на ношение на их территории религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой.

В интервью «Татар-информу» Камиль хазрат дополнил свою принципиальную позицию.

«Для Татарстана вопрос никаба неактуальный. А раз неактуальный, мы поначалу и не реагировали на него. Реагировать пришлось, когда вкупе с никабом стали говорить и о хиджабе. Сейчас лоббируется и бурно обсуждается законодательная инициатива по ограничению ношения любой религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России. И в пояснительной записке к законопроекту открыто несколько раз упоминается хиджаб. Ношение хиджаба для женщины, или покрытие всего тела, кроме лица и кистей рук, является приказом Всевышнего, то есть обязательным предписанием в исламе. Если хиджаб запретят к ношению в общественных местах, в образовательных учреждениях, мы придем к тому, что девушки и женщины, соблюдающие религию, будут вынуждены сидеть в четырех стенах и перейти на домашнее обучение и работу на дому. Другими словами, мы ограничим права наших граждан на общедоступное образование и профессиональную самореализацию. Как можно с этим согласиться?

Есть вероятность, что все эти ненужные и вредные обсуждения и инициативы спровоцированы только для того, чтобы продемонстрировать, что после терактов в Дагестане против идей радикализма в России предпринимаются меры. Но если мы строим здоровое общество, если мы говорим о любви к Родине и о патриотизме, призываем к межнациональному согласию и к сохранению традиционных духовных ценностей, то каждый россиянин, независимо от своей религиозной и национальной принадлежности или даже с атеистическими взглядами, должен чувствовать себя комфортно, быть полноценным гражданином нашей страны», - разъяснил муфтий Татарстана.

Он также заметил, что в Татарстане часто проходят международные мероприятия, на которые приезжают гости из стран исламского мира. Принимая этот закон, какой посыл хотят дать депутаты этим странам? Приедут женщины из Ирана, из ОАЭ – будем заставлять их одеваться так, как того требует наш закон?

Камиль хазрат Самигуллин абсолютно прав, говоря о том, что надо уметь общаться и договариваться и что Татарстан является прекрасным примером уважения и терпимости по отношению к культуре, традициям и убеждениям своих соседей. Своим многообразием и прекрасна наша страна. У законодателей есть время одуматься от принятия закона, ущемляющего права верующих. Здесь необходим вдумчивый, взвешенный подход с обязательным аккуратным обсуждением с представителями религиозного сообщества и местными властями, чтобы не наломать дров в деликатном и базовом для России вопросе многонационального и межконфессионального мира и согласия. Необходимо бережно относиться к традициям и верованиям всех народов и народностей, населяющих Россию.

В Казани состоялось совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС Фото: rais.tatarstan.ru

Сверка часов перед саммитом: в Казани прошло совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС

В Казани на этой неделе состоялось совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. Участники встречи обсудили вопросы развития национальных поисково-спасательных отрядов, обмена оперативной информацией в кризисных ситуациях, применения систем мониторинга, информирования и раннего оповещения. В работе приняли участие делегаты Китая, ОАЭ, Беларуси и Эфиопии.

На глазах участников совещания в Казани состоялись масштабные учения МЧС: на реке Казанке спасатели тушили пожар на судне, вытаскивали «утопающих» из воды и боролись с «разливом нефти». Были задействованы катера, лодки и даже вертолет.

Учения прошли, как говорится, без сучка, без задоринки и произвели большое впечатление на зарубежных гостей.

«Эти учения стали для меня первым и очень полезным опытом. Наше сотрудничество эффективно не только для России, но и для Эфиопии. Мы планируем проводить больше таких мероприятий», – поделился с журналистами впечатлениями, полномочный министр посольства Эфиопии в России Еляс Мелаку Фелеке.

Кроме того, Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с приехавшим на совещание главой МЧС России Александром Куренковым. Стороны обсудили работу пожарно-спасательного гарнизона республики, а также затронули тему совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Такая «сверка часов» у чрезвычайных ведомств перед саммитом БРИКС позволяет верить, что будущее грандиозное для Казани мероприятие пройдет на самом высоком безопасном уровне.