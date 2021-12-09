Марат Галеев: Все должны платить налоги, но они не должны быть непосильными

Все должны платить налоги, но они не должны быть непосильными, подчеркнул депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев на пресс-конференции в республиканском парламенте.

«Все должны платить налоги – это аксиома для государства. Вопрос другой – налоги не должны быть большими, непосильными. И, конечно, в условиях кризиса должны смягчаться, насколько это возможно», – сказал депутат.

Галеев заметил, что парламентский Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству всегда был сторонником снижения налоговой нагрузки, не ликвидации.

Депутат добавил, что некоторые «горячие головы» в связи с экономическими трудностями, возникшими из-за пандемии, предлагают отменить налоги на три года. По его мнению, это не самое удачное решение.

«Не совсем можно с этим согласиться. Это относится к малому бизнесу. Если сначала что-то отменить, то потом попробуй заново приучить. Налоги нужны. Если есть государство, то обязательно будут налоги, оно без налогов существовать не может. Один из отцов-основателей американского государственного устройства такой афоризм родил: в мире есть две неизбежности – смерть и налоги. Никто не спорит с первой частью – она неизбежна. Но если есть государство, точно такой же неизбежностью должны быть налоги. Вопрос в том, сколько и как взимать», – резюмировал парламентарий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане с момента принятия законов о предоставлении налоговых льгот в 16 промышленных парках начали работу 60 новых резидентов.