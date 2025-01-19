Марат Ахметшин: «Если не освоим кино, «Без булдырабыз» может закончиться»

Композитор и продюсер Марат Ахметшин приступил к реализации детского мюзикла на татарском языке «Шурале. Не ждали?!». В интервью «Татар-информу» он рассказал о своих новых проектах, сложностях кинопродюсирования в республике, «черной метке» «Саги древних булгар» и «кинобазарчике», который скоро должен появиться в Татарстане.





Фото из личного архива Марата Ахметшина

Марат Ахметшин с прошлого года занимается разработкой нескольких кинопроектов, а также созданием мюзикла о Шурале. Ставить музыкальную сказку планируется на сцене казанского КЦ «Чулпан» силами Казанской городской филармонии с участием солистов-вокалистов, ансамбля танца «Казань», «Детской филармонии» и оркестра «Казан нуры».

Марат имеет успешный опыт кинопродюсирования (фильм «Мулла», совместно с Миляушой Айтугановой), но больше известен как композитор, который пишет разноплановую музыку с использованием компьютерных технологий и живых инструментов. Им создано большое количество музыкальных номеров, написана музыка к 100 с лишним спектаклям и семи кинофильмам. Проект сказки «Шурале. Не ждали?!» стал его первым опытом создания мюзикла.

«На старте предполагается 16 показов для 7,5 тысячи зрителей»

— Марат, почему вы решили реализовать идею мюзикла именно о Шурале?

— Мне нравится писать музыку для детей. Это все идет из детства. Мама покупала много сказок на пластинках, и я целыми днями их слушал. Особенно запоминались музыкальные сказки. Я сидел рядом с проигрывателем и, сам того не замечая, грыз его стенки, а они в то время делались из настоящего дерева. После моих прослушиваний на проигрывателе остался заметный след от зубов, как будто бобер хорошо потрудился. Мама не сразу заметила, а когда заметила, было уже поздно. Мне, конечно, досталось за испорченный вид проигрывателя... Но, тем не менее, любовь к детским сказкам была привита.

Вообще мне пришлось написать довольно много музыки для музыкальных сказок. Одна из них – «Кәҗә, сарык һ.б.» по пьесе Ильгиза Зайниева режиссеров Ильдуса Габдрахманова и Салимы Аминовой. Спектакль был поставлен на сцене театра Камала в 2015 году, он по сей день в репертуаре театра. Там очень хороший актерский состав, с ними всегда приятно работать.

Но мне никогда еще не доводилось делать музыкальный спектакль с профессиональными вокалистами. Об этом я разговаривал с Ильгизом Зайниевым, он эту идею поддержал.

— Кто финансирует проект мюзикла?

— Я обратился с просьбой о финансовой поддержке детской сказки-мюзикла на татарском языке к заместителю руководителя исполкома города Казани по социальным вопросам Гузели Сагитовой. Она эту идею одобрила, и с ее помощью было написано обращение в фонд под управлением заместителя Председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова. Фонд выделил средства на создание пьесы и оригинальной музыки. А поиском средств на постановку занимается открытый нами Благотворительный фонд развития национальной культуры «Афәрин» («Браво»).

Мюзикл предполагается поставить на сцене Культурного центра «Чулпан». Мы встречались с художественным руководителем Казанской городской филармонии Чулпан Закировой, и, как мне показалось, она очень позитивно отнеслась к этой идее. Ей удалось собрать очень сильный состав солистов-вокалистов, есть прекрасный коллектив ансамбля танца «Казань», коллектив «Детской филармонии». Одним словом, это идеальная площадка для постановки детской сказки-мюзикла. Дело осталось за малым — написать пьесу, создать оригинальную музыку и найти финансовую поддержку на постановку. Я верю – все будет хорошо!

Фото из личного архива Марата Ахметшина

— Сюжет строится на основе поэмы Тукая?

— Не совсем, мы пишем к нему оригинальный сценарий. По сюжету к Шурале-отшельнику однажды приходит юноша и просит его показать дорогу к Аждаха, который украл его любимую. Вместе они проходят множество испытаний, встречая на пути Водяную, Небесную Корову, Камыр-Батыра, Козу и Барана и пса Акбая. Проект создается и для продвижения национальной культуры на театральных фестивалях и конкурсах, в том числе на «Наурузе» и «Золотой маске», на Международном театральном фестивале в Стамбуле.

На старте предполагается 16 показов примерно на 7,5 тысячи зрителей. И показы на телеканалах ТНВ, «ТНВ Планета», «Шаян ТВ», «Майдан».

— Кто в творческой команде проекта?

— Драматург и режиссер, с недавних пор директор театра Камала Ильгиз Зайниев, сценограф Сергей Скоморохов. Я начал с ними сотрудничать еще в 2006 году, когда мы работали над спектаклем «Мәхәббәт турында сөйләшик» («Поговорим о любви», – прим. Т-и) в театре Камала. В мюзикле планируется участие Саиды Мухаметзяновой, Алины Шарипзяновой, Айзата Мардана, Амира Ахмадишина, Резиды Шарафиевой и, конечно же, моего любимого дуэта «Фарида-Алсу». В спектакле будут заняты ансамбль танца «Казань», «Детская филармония» и оркестр «Казан нуры».

Фото из личного архива Марата Ахметшина

«Сага древних булгар» – это наша черная метка. Я считаю, что все татарстанские кинематографисты до сих пор за нее расплачиваются»

— В вашем композиторском арсенале более сотни работ в театре и на эстраде, а также семь кинопроектов. В 2018 году фильм «Мулла» стал вашим успешным продюсерским дебютом в кино. Почему вы тогда решили заняться кинопроизводством?

— Это моя страсть. Любовь к кино, которая идет еще с детства. Я навсегда запомнил этот момент, когда на большом экране кинотеатра в Бугульме появился Зорро. Тогда я еще не знал, что на самом деле это Ален Делон… После просмотра фильма в округе не осталось зарослей крапивы — я ее срезал самодельной шпагой, пытаясь изобразить букву «Z». С тех пор магия кино меня не отпускает. И мне очень хочется, чтобы появлялись фильмы на татарском языке.

В моей юности технологии производства кино были настолько дорогими, что задумываться о создании фильмов не имело никакого смысла. Но технический прогресс шел, и шальные мысли стали закрадываться в голову. В 2001 году я работал в театре Камала, играл в оркестре на бас-гитаре и увлекался аранжировкой музыки на синтезаторах. В итоге получилось сделать несколько заметных работ. Одна из них — аранжировка татарской народной песни «Бөрлегән», под которую актеры Искандер Хайруллин, Радик Бариев и Ильдус Габдрахманов танцевали чечетку 6 июня 2001 года в Париже на открытии Дней Республики Татарстан в ЮНЕСКО к 1000-летию Казани. Потом я делал аранжировку музыки Масгуды Шамсутдиновой к спектаклю «Җирән Чичән» («Рыжий Чичян», – прим. Т-и).

Однажды ко мне подошел Рамиль Тухватуллин и предложил сделать совместную звукозаписывающую студию. Я в ответ предложил создать киностудию. Так появилась киностудия «Рамай», которая сняла «Упкын», «Зулейху», «Беркетләр», «Дилемму». Тогда цифровые технологии не могли конкурировать с пленкой, а сейчас это уже возможно. Да, «Мулла» — это мой первый опыт продюсирования кино. Фильм выложен в интернете, и зрители очень тепло о нем отзываются, за что я им безмерно благодарен.

— В чем плюсы и минусы продюсерской ниши в Татарстане?

— Если говорить откровенно, то плюсов я не вижу. Есть одна черная метка, которую все помнят, — это «Сага древних булгар» (известна также по рабочему названию «Теплые ветры древних булгар», – прим. Т-и). Я считаю, что все татарстанские кинематографисты до сих пор за нее расплачиваются, до сих пор с них за этот фильм спрашивают. Все считают, что деньги Татарстана на его производство утеряны безвозвратно, хотя уже давно четыре серии этой саги выложены в интернете и любой желающий может их посмотреть. Если бы этот фильм вышел вовремя и имел зрительский успех, то, уверен, история татарстанского кино сложилась бы совершенно по-другому.

Фото из личного архива Марата Ахметшина

«Возможно, в Казани появится точка, в которой каждый день можно будет посмотреть татарстанское кино»

— Что нужно для успешного продюсирования?

— Я не знаю. У меня есть четыре готовых проекта, один из них получил одобрение в Министерстве культуры РТ и Кабинете Министров РТ, за что я очень благодарен и признателен, но финансирования он все равно не получил. Так что к числу успешных кинопродюсеров я себя отнести не могу. Легче продюсировать кино, если ты занимаешь пост в какой-то большой структуре, на телеканале, например. Если ты просто творческая личность, будет очень сложно.

Еще одна сложность: у нас общественное мнение относится к кино как к высокодоходной коммерческой нише. Все наслышаны о голливудском кино, о том, как много оно зарабатывает, и считают, что наши кинематографисты тоже должны сами снимать и зарабатывать на прокате фильмов. Но у нас это пока, к сожалению, невозможно.

— Как считаете, почему?

— Снимать фильм и продавать фильм — это разные профессии. Режиссер не сможет продать свой фильм. Это все равно что пекарь испечет одну булочку и понесет ее в большую торговую сеть, чтобы выставить на продажу. С этим пекарем никто не будет разговаривать. Всем нужны объемы, известные бренды. А одна булочка, хоть и очень вкусная, продавцам неинтересна. Никто не будет заключать договоры ради одной булочки. А «базарчика», где этот пекарь может продать свою булочку, в Татарстане просто нет.

Но! Может быть, я бегу впереди паровоза, но у меня был недавно разговор, и, возможно, у нас такой «базарчик» появится. Заинтригую немножко: возможно, в Казани появится точка, в которой каждый день можно будет посмотреть наше татарстанское кино! Если такие точки появятся в каждом городе и районном центре Татарстана, то уже можно будет присматриваться к коммерческому кино. Можно будет попробовать найти свою нишу.

И еще лично для меня кино, как современный вид искусства, это своеобразный маркер. Если мы не сможем освоить эту нишу, то это показатель того, что мы, как культурная нация, уже не сможем дальше развиваться. «Без булдырабыз!» на этом может закончиться, как бы грустно это ни звучало. Не зря же в большинстве стран национальное кино субсидируют. К сведению, бюджет российского Фонда кино в 2024 году составил 9,4 млрд рублей.

Фото из личного архива Марата Ахметшина

«Стало понятно, что вести сразу две организации и продолжать писать музыку не получится»

— Расскажите о вашем опыте работы оргсекретарем Союза кинематографистов РТ.

— Да, довелось послужить, как говорят в московских театрах, в татарстанском отделении Союза кинематографистов РФ. Меня два года назад пригласил туда председатель правления Ильдар Ягафаров. Ему нужен был компаньон, с которым можно было бы продвигать намеченные проекты. Я согласился помочь. Работа была интересной, и много чего удалось сделать. Международный проект «Кино за 7 дней» проходил при участии Союза, прошел первый кинофестиваль «Союз» при поддержке Союза кинематографистов РФ, удалось познакомиться с людьми, которые стояли у истоков татарстанского отделения.

— Удавалось ли вам в этот период совмещать работу с творчеством? И как поживает дуэт «Фарида-Алсу»?

— Совмещать административную работу с творческой не получается. Либо одно, либо другое. Процесс работы над музыкой я называю творческой тюрьмой. Для этого нужно особое состояние души. Прошу домашних меня не отвлекать, иногда по пять дней не выхожу из дома.

Так было, когда писал музыку к цирковому представлению «На сенном базаре». Яркое красочное представление, много музыки пришлось сделать. Хороший душевный проект получился. С теплотой о нем вспоминаю. В том, что проект получился успешным, велика заслуга режиссера-постановщика и сценариста Ильгиза Зайниева. Ему удалось правильно подобрать настроение и творческое воплощение идеи Тукая в цирке. Хотя, казалось бы, где Тукай и где цирк? Но, на мой взгляд, все получилось здорово. Особенно сильный момент был, когда зал на 2000 человек в конце представления вставал под «Туган тел».

А с дуэтом «Фарида-Алсу» все в порядке. Сейчас готовим большой сольный концерт, который состоится в зале КЦ «Чулпан» 24 апреля. Всех приглашаю, будет интересно!

— С должности оргсекретаря Союза кинематографистов ушли ради творческих проектов?

— Мы открыли тот самый фонд «Афәрин», и со временем стало понятно, что вести сразу две организации и продолжать писать музыку у меня уже не получится. Я сказал об этом Ильдару Ягафарову, он с пониманием отнесся к моему уходу. Но я продолжаю быть членом правления и хожу на заседания.

Ахметшин Марат Узбекович – композитор, продюсер.

Родился 26 марта 1967 года в Бугульме.

В 1986 году окончил Казанский музыкальный колледж имени И. В. Аухадеева.

В 1986-1988 гг. служил в рядах Советской Армии.

В 1994 году окончил Казанскую государственную консерваторию им. Н. Жиганова.

Работал заведующим музыкальной частью Казанского театра имени Г. Кариева, заведующим музыкальным частью Атнинского драмтеатра имени Г. Тукая.

Продюсер фильмов «Мулла» (совместно с М. Айтугановой) и «Волчий яр».

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. С 2016 года — член Союза кинематографистов РФ.