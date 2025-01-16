В Казани поставят детский мюзикл-сказку о Шурале

Детский мюзикл-сказку на татарском языке «Шурале. Не ждали?!» планируют поставить на сцене Культурного центра «Чулпан». Об этом «Татар-информу» сообщил продюсер проекта, композитор Марат Ахметшин.

По его словам, в проекте ожидается участие Саиды Мухаметзяновой, Айзата Мардана, Алины Шарипзяновой, Амира Ахмадишина, Резеды Шарафиевой, Ляйсан Махмутовой. Мюзикл ставится Казанской городской филармонией с участием солистов-вокалистов, ансамбля танца «Казань», «Детской филармонии» и оркестра «Казан нуры».

По сюжету, к Шурале-отшельнику однажды приходит юноша и просит показать дорогу к Аждаха, который украл его любимую. Вместе они проходят множество испытаний, встречая на пути Водяную, Небесную Корову, Камыр Батыра, Козу и Барана, пса Акбая.

На старте предполагается 16 показов, которые соберут порядка 7440 зрителей, как предполагает продюсер. Мюзикл планируется показать на телеканалах ТНВ, ТНВ Планета, Шаян ТВ, Майдан. Проект создается и для продвижения национальной культуры на российских и международных театральных фестивалях, таких как казанский «Науруз» и московская «Золотая маска», а также на Международном театральном фестивале в Стамбуле.

В творческой группе проекта — драматург и режиссер, театральный менеджер Ильгиз Зайниев, сценограф Сергей Скоморохов и композитор Марат Ахметшин. Их сотрудничество началось в 2006 году со спектакля по пьесе Ильгиза Зайниева «Мәхәббәт турында сөйләшик» в театре Камала. В 2015 году здесь была поставлена сказка «Коза и Баран». Прошедшее в прошлом году эстрадно-цирковое представление «Тукай в цирке» называют событием года в культурной жизни Татарстана.

Напомним, композитор Марат Ахметшин пишет разноплановую музыку, умело сочетая современные компьютерные технологии со звучанием живых инструментов. Им было создано большое количество музыкальных номеров, написана музыка к более чем 100 спектаклям и семи кинофильмам.