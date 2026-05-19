Марат Ахметов: Журналистам приходится конкурировать с ИИ, соцсетями и не сдаваться

В Татарстане сегодня празднуют День печати республики. По традиции в этот день в Госсовете РТ прошла встреча руководителя татарстанского парламента с журналистами. Медиасообщество с праздником поздравил Марат Ахметов. Он назвал главное преимущество региональных СМИ и высказал свои пожелания к их работе. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«Искусственный интеллект – это инструменты, такие же, как ручка, карандаш»

По случаю Дня печати Татарстана в Госсовете РТ была организована фотовыставка участников проекта «Татмедиа. Новые имена» – молодых журналистов, в том числе «Татар-информа».

«Это те, кто уже заявил о себе в журналистике. Они энергичны и пришли в сферу медиа с новыми идеями и готовы их реализовать. В проекте принимают участие 32 творческих сотрудника – корреспонденты, SMM-специалисты, веб-редакторы, верстальщики, ведущие теле- и радиопрограмм – из 10 районов Татарстана. Они работают в эпоху цифровых медиа, искусственного интеллекта и мультимедийности. Они одинаково хорошо владеют словом, чутьем и видят чуть больше других», – рассказала автор проекта, PR-директор «Татмедиа» Ляйсан Сафина.

В стенах парламента представителей средств массовой информации приветствовал и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Это его первая встреча с главными редакторами республиканских СМИ в новом статусе.

В течение многих лет журналистов в День печати РТ принимал Фарид Мухаметшин, ставший после досрочного сложения депутатских полномочий Почетным Председателем Госсовета РТ. Сегодня он на встрече не присутствовал, но поздравил представителей медиасообщества с профессиональным праздником в своем канале в MAX.

Открыл встречу руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он отметил, что сейчас в медиаотрасли происходят значительные изменения. И в первую очередь они связаны с развитием технологий.

«Конечно, очень много вопросов, много трудностей, изменений в нашей отрасли. К нам приехал коллега из «Дзена». И вчера даже спорили о том, что мы сейчас изучаем много технологий. Но главный вопрос, который возник: на что все же делать упор? Они делают упор на слово. Искусственный интеллект, знание алгоритмов – это все равно инструменты, такие же инструменты, как ручка, карандаш. Поэтому важным, самым главным остается слово, умение донести информацию до читателя», – заявил он.

«Ваше главное преимущество – вы очень близки к людям»

Поздравив журналистов с Днем печати РТ, Ахметов счел нужным напомнить всем собравшимся историю появления этого праздника. Его Государственный Совет РТ учредил своим постановлением еще в 1998 году в честь исторического события – выхода первого номера газеты «Нур» («Луч») 19 мая 1905 года. Газета была основана просветителем Гатауллой Баязитовым и издавалась в Санкт-Петербурге.

«Это было первое периодическое издание на татарском языке. Для людей того времени читать на родном языке было настоящей революцией. Сегодня другая революция – мессенджеры, социальные сети, искусственный интеллект. С их помощью тоже пишут новости, поэтому журналистам приходится конкурировать и не сдаваться», – сказал руководитель парламента.

При этом, по его мнению, сегодня журналист – это консультант, юрист, защитник, человек, который доносит до власти проблемы общества.

«Умение находить информацию, проверить ее, вести честный разговор – это очень важно читателям. И качественная авторская журналистика с объективной критикой, настоящими эмоциями всегда будет востребована», – убежден Ахметов.

Татарстан он назвал лидером национальной прессы. В республике зарегистрировано 638 средств массовой информации, из них 312 – газеты и журналы на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках, заметил и. о. Председателя Госсовета РТ.

«У нас ни дня не проходит без каких-либо событий, и люди хотят получать информацию здесь и сейчас. Поэтому важна оперативность. И журналисты региональных СМИ не уступают федеральным в профессионализме, человечности и оперативности в работе. Ваше главное преимущество – вы очень близки к людям, умеете профессионально реагировать на их запросы, нужды и чаяния», – подчеркнул он.

«Уважение к родным языкам – наше духовное качество»

Как председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Ахметов отдельно поблагодарил журналистов за совместную работу в этой сфере.

«Язык – это часть культуры, национальной идентичности. Конечно, мы должны сохранить свою национальную идентичность, в том числе татарский язык. Я убежден, если человек любит свой родной язык, то он с уважением будет относиться к языкам других народов. Уважение к родным языкам – наше духовное качество, которое объединяет всех нас в одну большую дружную семью под названием «Татарстан», – отметил он.

Ахметов также поблагодарил представителей СМИ за то, что рассказывают о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, о современных героях специальной военной операции.

Кроме того, он попросил журналистов почаще освещать жизнь в сельской местности. «Сельский образ жизни тоже заслуживает внимания. К сожалению, значительно потеряли престиж сельского образа жизни. А ведь деревня – это целая философия, там наши корни, традиции, родной язык. Вы могли бы повлиять на восстановление привлекательности села. Это очень трепетный вопрос», – подчеркнул он.

Ахметов напомнил, что в республике реализуется немало проектов, которые уже повлияли на «облик деревень и сел». «Но нам бы усилить работу по повышению привлекательности, престижа сельского образа жизни, не только сельского хозяйства», – добавил он.

В завершение своей речи Ахметов еще раз поблагодарил журналистов за труд, стремление донести правду, желание помочь людям.

«Суть нашей профессии – мессианство»

С Днем печати Татарстана представителей медиаотрасли поздравил председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов. Он рассказал о недавней дискуссии со своим коллегой.

«На встрече с юными журналистами я сказал, что журналистика – это призвание, гуманизм, любовь к людям, стремление к прогрессу. Журналистика – это всегда стремление к добру, это всегда помощь людям. На что мой уважаемый коллега ответил, что все эти принципы уже не работают», – заявил он.

По мнению «оппонента» Аминова, сейчас журналистика – это современные технологии, техническое совершенство. «Я говорю: «А где тут человек, где душа, сердце?» Он говорит: «Современные технологии душу и сердце отвергают». Я его понимаю, молодежь видит совершенно другую журналистику, другое информационное пространство», – отметил Аминов.

Председатель Союза журналистов убежден, что технологии не отменяют творчество, человеческие качества, талант.

«Жизнь покажет, кто из нас прав. Я надеюсь, что доживу до тех времен, когда вы выйдете сюда и скажете: «Да, журналистика – это, прежде всего, любовь к людям, талант и сердце». Суть нашей профессии – мессианство, потому что каждый из нас берет за руки людей и ведет их в информационном мире, помогает ориентироваться в этом информационном мире, создает в нем островки стабильности, благополучия. Я считаю, что мы будем и дальше достойно эту миссию выполнять», – заключил он.

Мероприятие завершилось вручением наград наиболее отличившимся журналистам.