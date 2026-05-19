Фарид Мухаметшин поздравил работников СМИ Татарстана с Днем печати республики

Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил представителей медиасообщества республики с Днем печати Татарстана.

«В этот праздничный день хочу выразить слова искренней благодарности работникам редакций газет и журналов, полиграфистам, ветеранам и начинающим труженикам пера, всем представителям татарстанского медиасообщества за важный и востребованный обществом труд», – написал Мухаметшин в своем канале в МАКСе.

Он подчеркнул, что жители республики доверяют журналистам и прислушиваются к их мнению.

«Вам верят, к вам прислушиваются. Уверен, так будет и впредь!» – отметил Почетный Председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин также пожелал представителям медиасферы новых творческих проектов, здоровья, мира и благополучия.