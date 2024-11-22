Марат Ахметов рассказал, какие законодательные инициативы появятся в 2025 году

Парламентариям Татарстана вместе с депутатами Государственной Думы РФ в 2025 году предстоит разработать сразу несколько законодательных инициатив. Эта работа включена в план мероприятий по реализации послания Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету на следующий год. План был утвержден сегодня на заседании президиума парламента.

«В этом году Раисом Татарстана в послании даны конкретные поручения парламенту республики по разработке законодательных инициатив по отдельным злободневным вопросам», — рассказал заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Речь идет о законодательных инициативах по ужесточению ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и по оказанию материальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел.

Кроме того, должны будут появиться инициативы по усилению административной ответственности в части обеспечения режима пребывания иностранцев или лиц без гражданства в России и регламентации деятельности рекрутинговых агентств, от имени которых они трудоустраиваются, а также об аннулировании патента иностранного гражданина за нарушение условий трудового договора.

По словам Ахметова, всего запланировано 64 основных мероприятия по 37 тезисам послания Минниханова. «В плане мероприятий отражены главные приоритеты, основные цели и задачи, определенные Раисом РТ на ближайшую перспективу. Нам необходимо будет реализовать их в следующем году», — подчеркнул он.

В частности, большое количество мероприятий связано с оказанием помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также жителям новых регионов России, временно проживающим в Татарстане.

«Будут проводиться мониторинг мер поддержки этим категориям населения и при необходимости вноситься изменения в республиканское законодательство в этой части», — отметил парламентарий.

Отдельно в плане выделены мероприятия по проведению Года защитника Отечества в республике в 2025 году. «Это парламентский урок в школах, горячая телефонная линия депутатской группы „Мәрхәмәт — Милосердие” по вопросам поддержки военнослужащих», — уточнил зампредседателя Госсовета.

Ахметов добавил, что в июле следующего года планируется провести правительственный час, посвященный мерам поддержки ветеранов специальной военной операции. В плане также перечислены мероприятия по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.