Марат Ахметов принимает участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

Исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов с рабочей поездкой находится в Санкт-Петербурге, где примет участие в заседании Совета законодателей России. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Парламентарии обсудят вопросы реализации мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. Заседание проведут сопредседатели Совета законодателей – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Апрельское заседание Совета законодателей РФ традиционно приурочено ко Дню российского парламентаризма. Эта памятная дата посвящена началу работы Государственной Думы Российской Империи, первого демократического института страны, заложившего основы парламентаризма.

120 лет назад, 27 апреля 1906 года, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала свою работу Государственная Дума Российской империи. Согласно манифесту Николая II, ни один закон не мог вступить в силу без его одобрения депутатами.