Марат Ахметов предложил Минсельхозпроду РТ рассмотреть новые меры поддержки ЛПХ
Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов предложил Минсельхозпроду республики рассмотреть новые направления поддержки личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом депутат заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
«Мы начинали развивать семейные фермы в 2010 году. Еще тогда мы предлагали механизированное удаление навоза, молокопроводы. Попробуйте проработать высокотехнологичные проекты по семейным фермам, мини-фермам. Тем более что они у нас пока – единственный ресурс сохранения дойного стада. Должна быть облегчена вся трудоемкая работа даже в небольших фермах», – сказал парламентарий.
Ахметов заметил, что молодежь массового переезжает из сел в города, а оставшееся в деревнях население стареет с каждым годом. «Пока село, сельский образ жизни никак не может стать привлекательным по сравнению с городом. Мы людей в селах привязываем 5 – 8 коровами, но ведь им нужно облегчить жизнь. Фермы должны быть высокотехнологичные. На технологию производства продукции в ЛПХ сейчас нужно посмотреть по-другому», – подчеркнул он.
По мнению депутата, можно, например, рассмотреть возможность субсидирования покупки монокорма в кормовых центрах, реализации высокотехнологичных проектов по личным подсобным хозяйствам.
«У нас сейчас достаточно много кормоцентров, и объемы корма позволяют его реализовывать. Этим можно заинтересовать и продавцов, и покупателей. И ЛПХ было бы легче – готовый корм привезли, положил в кормушку и все. Может, и продавцам субсидировать? Почему в кормовых центрах личные подсобные хозяйства корма не покупают? Начинают и бросают. Ведь это легче, чем самим заниматься заготовкой кормов», – отметил он.
Ахметов также предложил Минсельхозпроду подумать о новых мерах поддержки по птицеводству, «чтобы не предлагать всем увеличивать поголовье коров и заниматься только молочным животноводством».
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марселя Махмутова, предложения по мерам поддержки поступают также от глав сельских поселений, личных подсобных хозяйств.
«Мы эти предложения сейчас обрабатываем. Не исключено, что в 2026 году появятся новые меры поддержки, новые подходы», – добавил он.
Председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев попросил Минсельхозпрод изучить положительные практики по поддержке личных подсобных хозяйств других регионов России.