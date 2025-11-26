Марат Ахметов предложил Минсельхозпроду РТ рассмотреть новые меры поддержки ЛПХ

Фото: gossov.tatarstan.ru

Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов предложил Минсельхозпроду республики рассмотреть новые направления поддержки личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом депутат заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Мы начинали развивать семейные фермы в 2010 году. Еще тогда мы предлагали механизированное удаление навоза, молокопроводы. Попробуйте проработать высокотехнологичные проекты по семейным фермам, мини-фермам. Тем более что они у нас пока – единственный ресурс сохранения дойного стада. Должна быть облегчена вся трудоемкая работа даже в небольших фермах», – сказал парламентарий.

Ахметов заметил, что молодежь массового переезжает из сел в города, а оставшееся в деревнях население стареет с каждым годом. «Пока село, сельский образ жизни никак не может стать привлекательным по сравнению с городом. Мы людей в селах привязываем 5 – 8 коровами, но ведь им нужно облегчить жизнь. Фермы должны быть высокотехнологичные. На технологию производства продукции в ЛПХ сейчас нужно посмотреть по-другому», – подчеркнул он.

По мнению депутата, можно, например, рассмотреть возможность субсидирования покупки монокорма в кормовых центрах, реализации высокотехнологичных проектов по личным подсобным хозяйствам.

«У нас сейчас достаточно много кормоцентров, и объемы корма позволяют его реализовывать. Этим можно заинтересовать и продавцов, и покупателей. И ЛПХ было бы легче – готовый корм привезли, положил в кормушку и все. Может, и продавцам субсидировать? Почему в кормовых центрах личные подсобные хозяйства корма не покупают? Начинают и бросают. Ведь это легче, чем самим заниматься заготовкой кормов», – отметил он.

Ахметов также предложил Минсельхозпроду подумать о новых мерах поддержки по птицеводству, «чтобы не предлагать всем увеличивать поголовье коров и заниматься только молочным животноводством».

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марселя Махмутова, предложения по мерам поддержки поступают также от глав сельских поселений, личных подсобных хозяйств.

«Мы эти предложения сейчас обрабатываем. Не исключено, что в 2026 году появятся новые меры поддержки, новые подходы», – добавил он.

Председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев попросил Минсельхозпрод изучить положительные практики по поддержке личных подсобных хозяйств других регионов России.