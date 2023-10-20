Марат Ахметов: Когда уходят такие люди, как Разиль Валеев, будто земля уходит из-под ног

Марат Ахметов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов назвал смерть видного государственного и общественного деятеля, народного поэта Татарстана Разиля Валеева огромной утратой для татарского народа. В последнее время он болел, отметил политик в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

«Разиль Валеев был народным поэтом, также долгие годы руководителем комитета в Государственном Совете. Самоотверженно служил нашей нации, родному языку, нашему народу. Это огромная утрата для татарского народа.

Правда, в последнее время он болел. Пробовал лечиться за границей. Но особо не помогло. Мы с нашими соплеменниками все вместе переживаем эту утрату, потому что когда уходят такие наши личности — это будто земля уходит из-под ног», — поделился эмоциями Марат Ахметов после заседания Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

«Пусть его (Разиля Валеева — прим. Т-и) душа окажется в раю. Мы его со всем уважением, всеми почестями проводим в последний путь. Безусловно, его доброе служение народу, и память, и творческое наследие необходимо сохранить», — почеркнул собеседник агентства.

Заседание Комиссии по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в РТ, началось с минуты молчания.