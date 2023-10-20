Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Марат Ахметов: Когда уходят такие люди, как Разиль Валеев, будто земля уходит из-под ног
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов назвал смерть видного государственного и общественного деятеля, народного поэта Татарстана Разиля Валеева огромной утратой для татарского народа. В последнее время он болел, отметил политик в беседе с корреспондентом «Татар-информа».
«Разиль Валеев был народным поэтом, также долгие годы руководителем комитета в Государственном Совете. Самоотверженно служил нашей нации, родному языку, нашему народу. Это огромная утрата для татарского народа.
Правда, в последнее время он болел. Пробовал лечиться за границей. Но особо не помогло. Мы с нашими соплеменниками все вместе переживаем эту утрату, потому что когда уходят такие наши личности — это будто земля уходит из-под ног», — поделился эмоциями Марат Ахметов после заседания Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.
«Пусть его (Разиля Валеева — прим. Т-и) душа окажется в раю. Мы его со всем уважением, всеми почестями проводим в последний путь. Безусловно, его доброе служение народу, и память, и творческое наследие необходимо сохранить», — почеркнул собеседник агентства.
Заседание Комиссии по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в РТ, началось с минуты молчания.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»