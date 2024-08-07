Марат Айзатуллин: В Татарстане требуется замена 32% сетей ЖКХ

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сегодня на пресс-конференции прокомментировал новую программу по модернизации сетей ЖКХ. Ее создание накануне анонсировал Раис Татарстана Рустам Минниханов во время посещения трех районов республики.

По словам министра, Рустам Минниханов в минувшую субботу на совещании в Кабмине поднял вопрос о создании программы.

«Рустам Нургалиевич поручил рассмотреть наши программы, которые мы реализуем на протяжении более 13 лет. В рамках различных программ уже построено более 500 спортивных площадок и более 500 фельдшерско-акушерских пунктов. В первую очередь программа затронет районы республики, которые уже обеспечены социальными объектами. Предварительное решение о рассмотрении программы уже внесено», – поделился подробностями глава ведомства.

Он подчеркнул, что проблема с износом сетей – насущная по всей республике. В целом в Татарстане необходимо заменить 32% всех сетей.

«Если приводить цифры, то в республике порядка 26 тыс. километров сетей, из них 18,9 тысяч – сети водоснабжения, порядка 6 тысяч – водоотведения и 3,8 тысячи – сети теплоснабжения. На сегодняшний день порядка 8 тыс. километров сетей требует замены. Изношенность очень серьезная», – сообщил министр.

Спикер отметил, что республике нужна новая программа, но должна пройти тщательная подготовка, которая включает поиск подрядчиков, составление проектной и сметной документации, заготовку материалов, подбор рабочих кадров.

«Когда все программы на будущий год сформируются, мы будем готовы озвучить цифры», – заключил Марат Айзатуллин.