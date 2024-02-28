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Мантуров заявил, что у Aurus есть «план Б» на случай санкций
Производитель автомобилей Aurus был заранее готов к возможным санкциям. У него и ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу, уже есть «план Б» по работе в новых условиях, заявил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Оба предприятия попали под последние санкции американского Минфина, введенные 23 февраля.
«Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу, — цитирует главу торгового ведомства РИА Новости. — Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план Б"».
Напомним, что, помимо них, в санкционный список попала татарстанская ОЭЗ «Алабуга», ее руководство и резиденты.
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