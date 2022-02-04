Мантуров: Ту-160М открывает перспективы для проекта ПАК ДА

Новый стратегический бомбардировщик Ту-160М будут производить параллельно с перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Об этом сегодня сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров журналистам в казанском Кремле.

По словам Мантурова, в модернизацию производства на Казанском авиационном заводе вложено более 20 млрд рублей бюджетных средств, чтобы предприятие могло обеспечить качество при производстве современных самолетов, которые будут производиться в Казани. В частности, были восстановлены технологии вакуумной сварки титановых изделий. В основе конструкции самолета — титановый крест. Поэтому восстановление технологии было одной из самых первых и самых сложных задач.

«Проект Ту-160М дает перспективы для последующего освоения нового проекта ПАК ДА — перспективного авиационного комплекса, который должен в ближайшие годы так же завершить подготовку для первого полета и после этого пройти все этапы испытаний и запуск серийного производства. Поэтому будет производиться параллельно два самолета и Ту-160М, и ПАК ДА», — отметил Мантуров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ту-160М передадут Минобороны для испытаний до конца первого полугодия.