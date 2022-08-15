Мантуров сообщил, что объем параллельного импорта в России достиг 6,5 млрд долларов

С момента запуска в мае этого года механизма параллельного импорта объем ввезенных в его рамках товаров достиг 6,5 млрд долларов. Об этом рассказал вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

Согласно прогнозу, основанному на среднем ежемесячном объеме параллельного импорта в 2–2,5 млрд долларов, к концу года объем ввезенных таким образом в Россию товаров может вырасти до 16 млрд долларов.

«Мы прорабатывали и доводили до ума соответствующий перечень товаров достаточно долго, практически с ювелирной точностью, чтобы он работал именно так, как надо: обеспечил доступность необходимых нам товаров, но не навредил российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или поставки в РФ», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в условиях санкций легализовал ввоз товаров в Россию без разрешения правообладателей до конца этого года.