Мантуров: Российские нефтяники готовы к сотрудничеству с Индонезией

Россия готова сотрудничать с Индонезией по множеству направлений – от добычи и переработки нефти до выстраивания альтернативных транспортных маршрутов. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на прошедшем в Казани заседании Российско-Индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, сообщает ТАСС.

В частности, по словам первого вице-премьера, российские фирмы могут предложить островному государству «передовые решения в сфере ТЭК», включая геологоразведку, освоение нефтегазовых месторождений, переработку добытых углеводородов и создание сопутствующей инфраструктуры (в том числе трубопроводной и портовой).

Отдельно он упомянул интерес российской стороны к налаживанию практического взаимодействия в сфере атомной энергетики. Речь идет как о создании электростанций большой или малой мощности, так и об иных вариантах применения «мирного атома» – в ядерной медицине в первую очередь.

Мантуров также выразил уверенность, что последствия войны США и Израиля против Ирана «обнажили уязвимость традиционных маршрутов и необходимость поиска альтернативных вариантов доставки грузов». На его взгляд, в подобных обстоятельствах очевидны конкурентные преимущества Северного морского пути.

Наряду с этим, по оценке первого вице-премьера РФ, дополнительные возможности для расширения промышленной кооперации с Индонезией связаны с такими секторами, как металлургия, судостроение и фармацевтика. В островном государстве могут оказаться востребованы и решения по маркировке и прослеживанию товаров, добавил он.

По итогам 2025 года взаимный товарооборот России и Индонезии приблизился к 5 млрд американских долларов. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем в два раза. В 2026-м, уточнил Мантуров, наблюдается определенная коррекция товарооборота, но в РФ надеются вскоре снова вернуться в режим роста.

14-е заседание Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству состоялось на полях XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». С индонезийской стороны его провел министр – координатор по вопросам экономики Аирлангга Хартарто.