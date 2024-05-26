Мантуров: РФ не допустит повторения ситуации с уходом Boeing и Airbus

Денис Мантуров

Фото: © «Татар-информ»

Россия не допустит повторения ситуации, когда крупнейшие мировые авиапроизводители Boeing и Airbus покинули российский рынок. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (видео диалога размещено в Telegram-канале репортера).

«Вы знаете, я опущусь с неба на землю — приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители, западные… Ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка... Это показало, что можно за один день уехать», — заметил вице-премьер в ответ на вопрос, что будет делать Москва, если западные авиапроизводители захотят вернуться.

«То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — подчеркнул в связи с этим Мантуров.

Кроме того, он заверил, что обслуживание используемых в РФ лайнеров Boeing и Airbus производится в срок и в соответствии с требованиями. «Идет постоянная работа в части технического обслуживания <...>», — сказал вице-премьер.

Ранее, в декабре 2023 года, журнал Newsweek написал, что число происшествий с самолетами в России выросло втрое после введений санкций Запада. В Росавиации не согласились с этим и сообщили, что с января по ноябрь 2023-го число происшествий с российскими воздушными судами уменьшилось на 1,3% год к году.