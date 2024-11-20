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Мантуров: Производство БПЛА в России может увеличиться в пять раз до 2030 года
Производство беспилотных летательных аппаратов в РФ может увеличиться пятикратно раньше 2030 года. Об сообщил первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
«Что касается уже реализуемого с января текущего года национального проекта по беспилотию. Основная цель – это обеспечить пятикратное увеличение производства, выйти на уровень независимости 70% к 2030 году. Но то, как мы видим сегодня, темп освоения технологии идет, я думаю, что это наступит и раньше», – сказал Мантуров, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Мантуров также добавил, что кабмин ведет работу по монетизации космических услуг.
«Мы монетизируем эту услугу с учетом внесения изменений в закон о космической деятельности. Это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет», – отметил первый вице-премьер.
Он отметил, что также кабмин возлагает надежды и на коммерческий рынок.
Ранее президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов заявил о готовности республики стать опорным регионом для развития БПЛА. Он особо подчеркнул успехи Татарстана в данном направлении.
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