Мантуров пообещал, что криптовалюты в России обязательно легализуют

Криптовалюты в России обязательно будут легализованы. Таким видением ситуации поделился министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время просветительского марафона «Новые горизонты», сообщает ТАСС.

«Я считаю, что да. <...> Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться. Сейчас и ЦБ, и Правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться», — заверил глава Минпромторга России.

Вместе с тем Мантуров подчеркнул, что криптовалюты должны будут использоваться «легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы».

Еще до начала специальной военной операции на Украине власти страны стали вести дискуссию о будущем криптовалют и майнинга. Банк России настаивал на полном запрете криптовалют, Министерство финансов же предлагало регулировать их обращение и облагать налогами.

В январе Президент РФ Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет прийти к единому мнению по криптовалютам. В феврале Правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, основанную на предложениях Минфина.