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Мантуров поможет Ратмиру из Казани попробовать себя в роли авиаинженера
Первый вице-премьер России Денис Мантуров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит мечты 12 детей из разных уголков страны, в том числе мальчика из Татарстана, сообщает РИА Новости.
Ратмир Габдрахманов из Казани загадал попробовать себя в роли авиаинженера. Помимо него, Мантуров снял с новогодней елки пожелания Данила из Московской области, Михаила из Волгограда, Миланы и Дмитрия из Москвы, Руслана из Салавата, Даниила из Луганской народной республики и других ребят.
К акции также присоединились другие вице-премьеры России.
Ранее стало известно, что Раис Татарстана Рустам Минниханов планирует исполнить мечты пяти детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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