Мантуров: Планируем нарастить мощность завода Aurus в Елабуге до 5 тыс. машин в год

Запущенный в ОЭЗ «Алабуга» завод премиум-седанов Aurus будет постепенно наращивать выпуск до отметки 5 тыс. автомобилей в год. Этого удастся достигнуть благодаря гибкому подходу к пожеланиям клиентов и качеству сборки, рассказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«По каждой машине заказчикам предлагается широкий спектр индивидуальных решений, включая выбор цветовых комбинаций и возможность различного оформления салона. С учетом такого клиентоориентированного подхода серийность постепенно будет расти до 5 тыс. автомобилей в год при расширении модельного ряда», — отметил Мантуров.

Он добавил, что в следующем году на производственной площадке в Елабуге планируется также начать сборку серийного люкс-внедорожника «Комендант» на единой платформе Aurus.

«То, что этот комплекс базируется в одной из наиболее динамичных ОЭЗ страны, в „Алабуге“», — это во многом личная заслуга Президента РТ Рустама Минниханова. Он активно привлекает инвесторов для создания высокотехнологичных производств», — заключил Денис Мантуров.

Фото: Владимир Васильев.