Мантуров: Партнеры из Узбекистана хотят инвестировать в новые проекты 3,7 млрд долларов

Россия и Узбекистан настроены на достижение практических результатов совместной работы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, партнеры из республики предложили реализовать 23 новые совместные инициативы. Общая сумма инвестиций составит 3,7 млрд долларов (226 млрд 440 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер РФ по итогам встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Премьер-министром республики Абдуллой Ариповым также рассказал о подписании декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Стороны также договорились о запуске сервиса по подбору площадок для размещения российских предприятий в Узбекистане и определили 15 приоритетных свободных экономических зон и индустриальных парков.

Отмечается, что на сегодняшний день Россия и Узбекистан уже работают над 20 совместными проектами в нефгазовой сфере, машиностроении, химической отрасли и других областях на общую сумму 8,4 млрд долларов ( 514 млрд 8 млн рублей). Также успешно функционирует российско-узбекистанский технопарк «Чирик». Планируется создать аналогичный проект в Джизаке.

Напомним, технопарк «Чирик» был торжественно открыт в марте 2022 года. В церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.