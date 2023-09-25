Мантуров на «Иннопроме» назвал три перспективных направления развития промышленности

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал три наиболее перспективных направления развития промышленности в современном мире. Своим мнением он поделился в ходе пленарной сессии международной выставки «Иннопром.Казахстан».

«Разработка Росатома и производство ячеек батарей для электротранспорта, второе – беспилотные системы во всех направлениях и третье – современные материалы», – сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что с татарстано-казахстанскими проектами на выставке «Иннопром» в Астане ознакомились Премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы правительств Казахстана Алихан Смаилов, Белоруссии Роман Головченко и Киргизии Акылбек Жапаров. Об экономическом потенциале Татарстана им рассказал Раис РТ Рустам Минниханов, возглавивший на выставке делегацию республики.