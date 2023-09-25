Мишустин на «Иннопроме» оценил совместные разработки Татарстана и Казахстана

Стенд Татарстана на выставке «Иннопром. Казахстан» оценил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Вместе с главами правительств Казахстана Алиханом Смаиловым, Белоруссии Романом Головченко и Киргизии Акылбеком Жапаровым он ознакомился с татарстано-казахстанскими проектами, сообщает Минпромторг РТ.

На стенде представлено порядка 40 предприятий и вузов республики, в частности совместные с Казахстаном проекты в области нефтехимии и энергетики. Кроме того, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин представил главам правительств проект электрокара АТОМ.

Напомним, что в мероприятии принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который возглавил делегацию республики.

Фото: телеграм-канал Минпромторга Татарстана