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Мишустин на «Иннопроме» оценил совместные разработки Татарстана и Казахстана
Стенд Татарстана на выставке «Иннопром. Казахстан» оценил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Вместе с главами правительств Казахстана Алиханом Смаиловым, Белоруссии Романом Головченко и Киргизии Акылбеком Жапаровым он ознакомился с татарстано-казахстанскими проектами, сообщает Минпромторг РТ.
На стенде представлено порядка 40 предприятий и вузов республики, в частности совместные с Казахстаном проекты в области нефтехимии и энергетики. Кроме того, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин представил главам правительств проект электрокара АТОМ.
Напомним, что в мероприятии принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который возглавил делегацию республики.
Фото: телеграм-канал Минпромторга Татарстана
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