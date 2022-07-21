Мансур Юсупов: В Татарстане наработаны самые лучшие практики противодействия коррупции

В Татарстане наработаны самые эффективные практики противодействия коррупции. Об этом заявил председатель правления межрегиональной организации «Национальный комитет общественного контроля» Мансур Юсупов на Всероссийской научно-практической конференции «Власть, общество, бизнес – против коррупции» в Казани.

«В Татарстане достигнута возможность минимизации коррупционных рисков во всех отраслях развития региона, выстроена система противодействия коррупции, что необходимо использовать во всех других регионах России», – сказал докладчик.

Юсупов отметил, что по многим показателям Татарстан занимает лидирующие места в России. «Там, где первое лицо региона уделяет особое внимание, выстраивает эффективный механизм противодействия коррупции, коррупционным отношениям и факторам, идет прогрессивное развитие региона, хорошие показатели в экономике и других отраслях. Там высокий авторитет и уважение к власти, государству, растет патриотизм», – убежден он.

По мнению руководителя организации, снизить масштаб коррупционных проявлений не только возможно, но и «жизненно необходимо». «Нужно создавать вокруг коррупционеров атмосферу нетерпимости и такой обстановки, когда брать взятки или совершать коррупционные правонарушения будет просто невыгодно, чтобы коренным образом стала меняться психология людей, пришло понимание того, что бороться с коррупцией и другими преступлениями нужно каждому, всему обществу и на постоянной основе. Должна быть выстроена эффективная система правовых мер сдерживания и противодействия коррупции», – заметил он.

Замначальника Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов рассказал, что во всех муниципалитетах Татарстана с 2012 года функционируют институты помощников глав районов по вопросам противодействия коррупции.

«Деятельность по противодействию коррупции в республике осуществляется различными инструментами. Одним из них является выездное изучение ситуации в органах государственной власти муниципальных районов с привлечением квалифицированных специалистов республиканской экспертной группы», – проинформировал он.

По словам Гаязова, благодаря работе республиканской экспертной группы решилась проблема приписок в сельском хозяйстве, когда «долгие годы недобросовестные руководители получали субсидии и создавали видимость благополучия в сфере сельхозпроизводства».

«В результате в отдельных районах появились немыслимые сборы урожая и коровы-рекордсменки. Проведенная работа привела к минимизации таких рисков. Еще одним из итогов работы стало проведение инвентаризации земель и недвижимости, в результате которой было выявлено не поставленное на государственный и муниципальный учет имущество. Для минимизации последствий выявленных нарушений сотни гектаров, незаконно переданных в частные руки, возвращены», – продолжил он.

Замначальника управления добавил, что проблемой было массовое хищение муниципальных земельных участков за счет их регистрации в собственность на основании подложных выписок из похозяйственных книг, которые предоставлялись должностными лицами органов местного самоуправления.

«Президентом Татарстана была поставлена задача по устранению условий для совершения таких нарушений. После принятых мер, в частности введения электронных похозяйственных книг, передаче их под контроль Минземимущества, республике удалось практически искоренить такие нарушения. Удалось продвинуться в решении проблемы с захватом земель лесного фонда, земель, прилегающих к водным объектам. На крупных предприятиях создаются специализированные подразделения по противодействию коррупции», – подчеркнул он.

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что верующий человек имеет некий стимул, чтобы не грешить, а вера – это «полицейский в сердце каждого человека».

«На мой взгляд, самый опасный человек – тот, кто ни во что не верит. Православный человек слушает Иисуса, иудей – Священное писание, мусульманин будет слушать Коран. А вот что заставит неверующего человека не совершить грех, если после этого не последует наказание? Что его заставит не воровать, не грешить, не брать взятку? Он же не верит в ад, в наказание в следующей жизни. Тогда над каждым человеком нужно поставить полицейского. И над ним тоже надо будет поставить полицейского, ибо он тоже человек. И так до бесконечности», – сказал он.

По мнению муфтия Татарстана, вера призывает людей меняться, стать лучше. «Лучший человек – этот тот, кто приносит больше пользы обществу. Помня об этих великих и священных постулатах, думаю, что общество будет меняться», – заключил он.