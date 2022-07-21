Юрий Камалтынов: Тема противодействия коррупции остается актуальной, хотя сделано немало

Для Татарстана тема противодействия коррупции остается актуальной, хотя для решения проблемы сделано уже немало. Об этом заявил заместитель Председателя Госсовета республики Юрий Камалтынов на Всероссийской научно-практической конференции «Власть, общество, бизнес – против коррупции» в Казани.

«Татарстан – динамично развивающийся регион. Для нас очень важно, чтобы в республике успешно решались как экономические, так и социальные вопросы, чтобы было четкое понимание действий руководства со стороны общественности. И для этого очень многое делается», – сказал депутат.

По словам Камалтынова, Татарстан на протяжении 12 лет «четко идет по пути цифровизации». В частности, в республике постарались минимизировать взаимоотношения чиновников и населения, запустив цифровые сервисы, программу «Народный контроль».

«Это также работает на то, чтобы снизить риски коррупционных проявлений. Могу привести пример. Мы ежегодно проводим социологические исследования. Если в 2011 году около 21% респондентов отметили, что попадали в ту или иную коррупционную ситуацию, то по итогам 2021 года этот показатель составил 9,5%, то есть снижение практически в два раза. Но все равно мы считаем, что для нас это много, и проблема противодействия коррупции остается острой», – подчеркнул парламентарий.

Камалтынов убежден, что любое коррупционное проявление – это удар по имиджу власти. «Для нас принципиально бороться с этой проблемой, – продолжил он. – Основная работа не только в том, чтобы найти и наказать, а найти и заставить исправить. Это принципиально. Прежде всего ставится задача профилактического характера».

Депутат также рассказал участникам конференции, что Татарстан стал одним из первых регионов в России, где был разработан закон о противодействии коррупции, реализация которого началась с 2006 года. «Нам есть еще над чем работать, у нас есть проблемы, но по крайней мере мы знаем, куда и как двигаться, какие цели надо решать», – резюмировал он.

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева добавила, что в борьбе с коррупцией важны превентивные меры, предупреждения. «И в этой профилактической работе могут быть задействованы институты гражданского общества. Конечно, мы все пользуемся своими правами по общественному контролю как за действиями государственных органов, так и за другими организациями. Необходимы серьезные компетенции. Для того чтобы контроль был эффективным, мало прийти и проверить. Не хватает просто навыков контролера, нужны знания», – отметила она.

По словам Валеевой, иногда контрольными функциями наделяются органы, статус которых до конца не определен на уровне федерального законодательства. «Например, общественные советы с этим сталкиваются. Мы хотели бы дальнейшего совершенствования законодательства», – заключила она.

Организатором конференции выступила межрегиональная общественная организация содействия реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет общественного контроля». Форум проводится ежегодно в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции в России за 2021 – 2024 годы.