news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 февраля 2025 12:35

ДУМ РТ призвало ввести военные контракты для священнослужителей в зоне СВО

ДУМ РТ призвало ввести военные контракты для священнослужителей в зоне СВО
Фото: © «Татар-информ»

Духовное управление мусульман РТ обратилось в Госдуму с просьбой предусмотреть специальные военные контракты для священнослужителей, сообщил «Татар-информу» заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур Джалялетдинов.

«Сейчас мы будем обращаться к мухтасибатам в поиске хазратов, которые будут согласны поехать туда. Но суть проблемы в том, что нет специальных контрактов для священнослужителей», – подчеркнул Джалялетдинов.

По его словам, отправляясь в зону спецоперации, священнослужители все равно будут должны нести военную службу как солдаты, а не только вести религиозное служение.

«Мы уже написали письмо в Госдуму, остается только ждать его рассмотрения и принятия какого-то разрешения этого вопроса совместно с Министерством обороны. Полковые имамы просто необходимы», - отметил он.

читайте также
Мансур Джалялетдинов: «В окопах нет атеистов, ребята хотят читать намаз и им нужен имам»
Мансур Джалялетдинов: «В окопах нет атеистов, ребята хотят читать намаз и им нужен имам»
#ДУМ РТ #СВО #имам
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

10 февраля 2025
Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

10 февраля 2025