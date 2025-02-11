ДУМ РТ призвало ввести военные контракты для священнослужителей в зоне СВО

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Духовное управление мусульман РТ обратилось в Госдуму с просьбой предусмотреть специальные военные контракты для священнослужителей, сообщил «Татар-информу» заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур Джалялетдинов.

«Сейчас мы будем обращаться к мухтасибатам в поиске хазратов, которые будут согласны поехать туда. Но суть проблемы в том, что нет специальных контрактов для священнослужителей», – подчеркнул Джалялетдинов.

По его словам, отправляясь в зону спецоперации, священнослужители все равно будут должны нести военную службу как солдаты, а не только вести религиозное служение.

«Мы уже написали письмо в Госдуму, остается только ждать его рассмотрения и принятия какого-то разрешения этого вопроса совместно с Министерством обороны. Полковые имамы просто необходимы», - отметил он.