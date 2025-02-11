Мансур Джалялетдинов: «В окопах нет атеистов, ребята хотят читать намаз и им нужен имам»

На прошлой неделе делегация Духовного управления мусульман Татарстана отвезла в зону СВО более 20 тонн гуманитарного груза стоимостью свыше двух миллионов рублей. О том, как прошла поездка и в чем нуждаются подшефные войска, «Татар-информу» рассказал заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур Джалялетдинов.





Чистая вода, тушенка и стройматериалы

Мансур хазрат, расскажите, как прошла ваша последняя гуманитарная миссия в зону СВО.

Эта поездка у нас намечалась уже давно, мы хотели сами доставить нашим войскам гуманитарный груз. В этот раз мы отвезли солдатам не только продукты питания – тонну тушенки, сгущенку и другие продукты, но и одежду, некоторую технику, буржуйки, автомобиль и запчасти, аптечки и медикаменты, окопные свечи, халяльные сухие пайки, маскировочные сети, одежду и средства гигиены, а также 10 тонн воды. Поскольку при передвижении военных частей необходимо строить новые блиндажи, в составе гумгруза мы везли и строительные материалы – бревна, доски и фанеру, а также инструменты.

Из Татарстана вы везли в зону СВО 10 тонн воды?

Да, поскольку на передовой солдаты испытывают большие трудности именно из-за отсутствия чистой воды, а доставка ее в окопы достаточно затруднена. Поэтому нами было принято решение везти 10 тонн чистой бутилированной воды из Татарстана.

Каждый район и мухтасибат внес свою лепту в общее дело

– Вы также привезли автомобиль. Для чего он нужен?

– Нашим солдатам был нужен автомобиль с хорошей проходимостью, чтобы без проблем вывозить раненых бойцов с поля боя и доставлять в госпиталь. Сообщество ветеранов Высокогорского района очень помогло нам в приобретении машины УАЗ-452 и даже предоставило несколько пар запасных шин, которые в зоне военных действий быстро приходят в негодность из-за осколков.

– Быстро ли собирается гуманитарная помощь?

– Да, достаточно быстро, поскольку участие в этом принимают многие районы. Большую благодарность за это я хочу выразить не только нашим имамам-мухтасибам, но и женщинам, бабушкам, которые вяжут шерстяные носки, варежки, рукавицы, готовят постельное и нижнее белье для наших воинов.

Большой вклад вносят наши меценаты, которые очень помогли в приобретении РЭБ-оборудования, дронов, дизельных электрогенераторов и так далее. Несмотря на то что в этот раз мы ехали с четырьмя загруженными под завязку фурами, весь собранный гуманитарный груз увезти не удалось. Часть нам пришлось оставить в Казани, его мы отвезем уже в следующий раз вместе с подарками ко Дню защитника Отечества и посылками из дома.

Сообщество ветеранов-пограничников и волонтеров Высокогорского района во главе с Альфатом Галиевым за весь период СВО отправило 31 уазик и одну «Ниву», 18 мотоциклов, генераторы, запчасти, продукты питания и много чего еще. Очень большой вклад вносят наши татарские бизнесмены. В покупке машины УАЗ в этот раз очень помог Габдульнур Хусаенов, тонну тушенки предоставил руководитель общественной организации «Патриоты Родины» Булат Газизов, который также регулярно помогает собирать гумгрузы и отправляет солдатам халяльную провизию. Очень необходимую нашим бойцам чистую воду – 10 тонн – отправил Ильгизар Хисматуллин, который также оплатил все транспортные расходы этой гуманитарной миссии.

Получается, каждый район вносит свой вклад в это гуманитарное дело?

Конечно, очень помогают люди в районах Татарстана. Есть, например, благотворитель из Нурлатского района, который всегда посылает гуманитарные грузы в ДНР и ЛНР. Но еще он знаменит тем, что отправляет в зону СВО кошек и котят для окопов – они там ловят мышей.

Города там постепенно оживают и восстанавливаются

Где удалось побывать гумконвою?

В ходе поездки наша делегация посетила военные части, соборную мечеть в Мариуполе, передала гуманитарную помощь местному муфтияту и военному госпиталю – были переданы не только медикаменты, но и средства гигиены, костыли и инвалидные коляски.

Когда мы прибыли в Луганск, нас встретили представители Духовного управления мусульман ЛНР во главе с муфтием Мухаммадом-Исмаилом. Также там есть движение женщин-активисток, в которое входят наши татарки. На встрече с местной общиной мы пообщались с татарстанцами, которые были отправлены на восстановление города. Нас очень порадовало состояние города, который постепенно оживает, и это видно, восстанавливаются школы и больницы, возвращаются люди.

В Антраците мы посетили военный госпиталь и мечеть – самую старую в городе. Она сделана в доме, а в качестве минарета была переделана печная труба, это очень необычно выглядит.

В Донецке состоялась встреча с батальоном «Тимер». Бойцы поблагодарили участников гумконвоя и передали личные благодарности меценатам. Мы прошлись по их блиндажам, посмотрели, как они живут, как устроены их кухни, бани и склады. Удивительно, как все это может располагаться под землей. Нам даже показали учебные полигоны и трофейное оружие, добытое на вражеской территории. В военную часть мы передали мотоцикл, приобретенный за счет средств Мухтасибата Арского района.

Меценаты и люди, которые собирают гуманитарную помощь в мухтасибатах Татарстана, были очень довольны и благодарны за то, что груз доставляется не до линии границы, а именно на передовую из рук в руки. Добираться туда рискованно и долго, но приложенные усилия оправдываются важностью миссии.

Солдаты очень просят привезти им полкового имама

– Везете ли вы на передовую духовную пищу? Что просят наши солдаты?

– Конечно, мы везем им специальные брошюры с молитвами и духовной информацией. Но самое главное, чего там не хватает, – это имамы. Бойцы очень просят привезти им полкового хазрата, потому что именно там многие начинают совершать намаз и в этом им нужна помощь. На передовой и в военных частях в принципе не хватает священнослужителей. Как я уже говорил, в окопах нет атеистов, ребята хотят читать намаз и им нужен наставник-имам, который бы рассказал о предписаниях Аллаха и канонах ислама, как читать намаз и так далее.

– А какие вопросы они задавали вам?

На самом деле, самые разные, от простых до очень сложных. Кто-то спрашивал, на каком языке они могут читать дуа и просить у Аллаха, кто-то переживал о посте в месяц Рамадан, который наступает уже через несколько недель, многим нужна помощь в получении базовых исламских знаний, им нужна духовная пища и опора.

Вообще там собрались наши ребята со всего Татарстана, мы даже проводили перекличку – кто-то из Бугульминского, Альметьевского, Мамадышского и так далее. И все они едины, а потому – непобедимы. Это очень радует.

Как планируете решать эту проблему?

Сейчас мы будем обращаться к мухтасибатам в поиске хазратов, которые будут согласны поехать туда. Но суть проблемы в том, что нет специальных контрактов для священнослужителей. То есть отправляясь туда, они все равно будут должны нести военную службу как солдаты, а не только вести религиозное служение.

Мы уже написали письмо в Госдуму, остается только ждать его рассмотрения и принятия какого-то разрешения этого вопроса совместно с Министерством обороны. Полковые имамы просто необходимы.

ДУМ РТ переоборудует два автомобиля в передвижные мечети

В чем нуждаются военные части? Вы привезли список для нового гуманитарного груза?

Конечно, командиры войсковых частей, полков и штабов обратно вместе с гуманитарной делегацией отправляют новую заявку со списком необходимого. Как правило, помимо тушенок, сгущенок и прочей провизии просят всегда носки и нижнее белье, средства гигиены, посылки из дома. Солдатам очень приятно получать какие-то письма и памятные вещи из дома.

Есть ли там места для совершения намаза?

В некоторых частях есть такие помещения в блиндажах, но на фронте не всегда хватает строительных материалов для этого. При госпиталях всегда есть комната для намаза, буквально сразу после нашего отъезда в госпитале Луганска прошло открытие еще одной молельной.

Еще по предложению муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина будут сделаны две мобильные мечети. Мы уже приобрели два УАЗ-452 и занимаемся их переоборудованием, делаем внутри небольшой михраб, полочки для книг и внутреннее убранство. Полковой имам сможет переезжать из одной военной части в другую, в том числе давать религиозные знания нашим бойцам. Сейчас Духовное управление собирает средства на оборудование мечетей на колесах.

В следующую нашу поездку мы планируем вести строительные материалы специально для оборудования молельной комнаты.

Фотографии предоставлены Мансуром Джалялетдиновым