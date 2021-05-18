Manizha выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме

Представляющая Россию на международном конкурсе «Евровидение-2021» певица Manizha выступила в первом полуфинале состязания с песней Russian Woman («Русская женщина»).

Артистка вышла на сцену третьей после представителей Литвы и Словении. Ее платье сшито из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России.

ТАСС отмечает, что выступление представляющей РФ уроженки Таджикистана вызвало положительные отклики у представителей прессы. «Номер <…> очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму», — заметила испанская журналистка Клара де Брубокс.

Корреспондент эстонского портала Limon Эдгар Гергель в свою очередь подчеркнул: «Конечно, она (Manizha — прим. Т-и) передает энергетику сильной русской женщины». «Великолепным» выступление российской артистки сочла хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.

В этом году «Евровидение» проходит на арене Ahoy в Роттердаме. Финал песенного конкурса состоится 22 мая, в него пройдут по десять участников из двух полуфиналов. Также в нем примут участие конкурсанты от Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и Нидерландов.