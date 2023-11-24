Маме шестерых детей из Нижнекамска вручили награду «Мать-героиня II степени»

Мама шестерых детей из Нижнекамска Дарья Хузина получила общественную награду Союза женских сил «Мать-героиня II степени». Церемония награждения прошла в Москве. Будучи многодетной мамой, Дарья принимает самое активное участие в жизни Нижнекамска, во многих социальных проектах, направленных на укрепление и сохранение традиционных ценностей.

Заявку на участие во Всероссийском конкурсе матерей она подала этим летом. И на этой неделе получила заслуженную награду — «Мать-героиня II степени».

«Все мероприятие было пронизано огромной любовью, огромным уважением к многодетным матерям. Награды были вручены разными деятелями. На концерте присутствовали и актеры, и артисты. Праздник был очень масштабный. Такое надо чаще проводить», – рассказала многодетная мама.

Почти сразу после возвращения из Москвы она снова принялась за работу. Женщина трудится в нижнекамском центре помощи «Семья». Деятельность центра направлена на оказание всевозможной поддержки многодетным, малоимущим, семьям с детьми-инвалидами, пожилым людям, а также военнослужащим.

Занимаясь активной общественной деятельностью, нижнекамка остается в первую очередь женой и заботливой мамой для своих шестерых детей – самой старшей дочке 19 лет, самому младшему сыну четыре с половиной года.

«Думаю, все дается по силам. Рождение каждого ребенка – это дополнительный ресурс. Это не забирает, а дает больше сил», – поделилась Дарья Хузина.

С начала СВО женщина организовала в центре «Семья» штаб по изготовлению маскировочных сетей. К работе она сумела привлечь не только единомышленников среди взрослых, но и организовала волонтерские отряды среди школьников и студентов Нижнекамска.

В 2019 году Указом Раиса РТ Рустама Минниханова Дарья награждена Медалью «Ана Даны – Материнская слава».

Ранее на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО Президент России Владимир Путин отметил: «<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».

Напомним, что указом Президента 2024-й в России объявлен Годом семьи.