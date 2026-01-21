Мамадышский район отправил новый гуманитарный груз для военнослужащих СВО

Сегодня из Мамадыша в отдельную войсковую часть отправился очередной гуманитарный груз для военнослужащих. Как отметил глава района Вадим Никитин, рейс сборный – с вещами, поступившими из Набережных Челнов, Нижнекамска и самого Мамадыша.

В машине оказались шины, строительные материалы и инструменты, а также генератор, сети, одеяла и другие необходимые вещи.

«Строительные материалы нужны для срочного обустройства учебного класса по управлению беспилотниками», – пояснил Никитин. Он добавил, что для класса также понадобятся столы, над этим вопросом район продолжит работу.

За грузом приехал наш земляк, известный как Лютый, отец танкиста Рината, победителя российского танкового биатлона. «И отец, и сын сейчас служат Родине и находятся недалеко друг от друга», – подчеркнул глава района.

Отдельные слова благодарности Никитин выразил Фанилю Гиззатуллину и его команде, а также всем жителям района, которые помогли с организацией погрузки.

«Особенно приятно, что в этот раз активно включились студенты колледжа и ученики лицея. Молодцы, настоящая патриотическая смена!» – отметил он.

Ранее район уже встречался с земляком в администрации, и, по словам Никитина, связь будет поддерживаться, чтобы максимально содействовать защитникам Родины.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.