Глава Мамадышского района поздравил молодоженов перед отправкой жениха в зону СВО

Глава Мамадышского района Вадим Никитин поздравил своих земляков – Рамиля и Дарью Миннехановых – в день их бракосочетания. Как отметил руководитель района, дата для молодой семьи имеет особое значение: уже через несколько дней Рамиль отправляется на службу в зону СВО.

По словам Вадима Никитина, жених ранее служил в элитных войсках и осознанно принял решение встать на защиту Родины.

«Для защиты Родины у него есть и навыки, и желание. Уважаю», – подчеркнул глава района.

Дома Рамиля будет ждать не только любящая супруга, но и ребенок. Семья Миннехановых уже воспользовалась районной мерой поддержки, получив муниципальную выплату при рождении малыша.

«От всей души желаю Рамилю достойной службы и благополучного возвращения, а Дарье – сил, терпения и быть самой надежной опорой. Крепкой вам семьи и скорейшей встречи!» – сказал Вадим Никитин.

Пользуясь случаем, глава района также обсудил с коллективом ЗАГСа дальнейшие шаги по поддержке молодых семей. Он отметил, что все действующие муниципальные выплаты будут сохранены и в текущем году.

