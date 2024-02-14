Мамадышские волонтеры готовят спецтару для отправки гуманитарной помощи

Фото: Светлана Ханова

В эти дни в Мамадыше на базе одного из волонтерских центров активисты заняты подготовкой очередной партии гуманитарной помощи. На этот раз большая часть продовольствия будет упакована в специальные пластиковые емкости.

«Их наличие — большая удача для нас», — говорит известный своей благотворительной деятельностью руководитель общественной организации «Гвардия» Фаниль Гиззатуллин.

«Не будем раскрывать имя мецената, подарившего нам 80 пластиковых бочек, поскольку он пожелал остаться неизвестным. Скажу лишь одно, что добрейшей души человек проживает в городе Вятские Поляны и, возможно, это будет не последняя партия тары», — добавил волонтер.

Активисты планируют для ближайшей отправки заполнить продуктами питания как минимум 50 бочек, в герметичную упаковку нет доступа грызунам, что позволяет спокойно передать продовольствие военнослужащим.

«Мы посчитали, что при стоимости одного контейнера в 830 рублей, общая стоимость гуманитарной помощи составила более 65 тысяч рублей. Когда мы едины — мы непобедимы!» — любит повторять Фаниль Гиззатуллин, и эта фраза похоже приносит ему удачу.

Фото: Светлана Ханова

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мамадышцы начали готовить сублимированные супы для бойцов СВО, в том числе борщ «Победа».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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