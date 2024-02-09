Борщ «Победа»: мамадышцы начали готовить сублимированные супы для бойцов СВО

Фото: © Светлана Ханова

Тавельско-Чаксинская команда волонтеров из Мамадышского района «Все СВОи» первыми в муниципальном образовании начали приготовление сублимированных супов для земляков, участвующих в боевых действиях на СВО. Это суп-лапша, борщ «Победа», рассольник.

Все продукты волонтеры отваривают, затем режут и шинкуют, а после сушат в духовках и электросушилках. Из сушеного мяса и овощей порционно, по нормам собирается суп.

Фото: © Светлана Ханова

В сухом виде полуфабрикат весит всего лишь 65 граммов. Необходимо залить содержимое кипятком, настоять 10 минут, и получается большая порция горячего супа. В полевых условиях это полноценный обед.

Уже 87 порций подготовлено для отправки «за ленточку». Старший волонтер команды Наталья Валынова выразила благодарность односельчанам. «Спасибо вам, милые тавельские и чаксинские хозяюшки, за то, что находите время для волонтерской работы. Вас по праву можно называть бойцами невидимого фронта!» — сказала она.

Фото: © Светлана Ханова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото: © Светлана Ханова

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону