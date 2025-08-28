Мама семерых детей из Татарстана раскрыла секрет крепкой семьи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Медалью «Ана даны – Материнская слава» награждена мама семерых детей Лейсан Чернышева из Чистопольского района Татарстана. Награду накануне Дня Республики ей вручил Раис Татарстана на торжественном приеме. О своей большой и дружной семье Лейсан Замилевна рассказала корреспонденту «Татар-информа».

«Мой супруг – ветеран боевых действий, участник СВО. Старший сын пошел по стопам отца, он тоже находится в зоне СВО. Второй сын после срочной службы заключил контракт, обучается на офицера. Каждый наш ребенок сам выбирает себе профессию», – сообщила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чернышевы в браке 11 лет. Вместе воспитывают детей, прививая им любовь к Родине, чувство патриотизма. Лейсан Замилевна работает психологом в детской поликлинике, но сейчас находится в декретном отпуске.

«Мы к этой награде шли долго, любим бороться за достижения. Спасибо всем, кто нас поддержал. А секрет нашей крепкой семьи – в доверии и взаимном уважении, любви к детям», – заметила Чернышева.

В заключение она сообщила, что для семей с детьми в Татарстане созданы все условия, действуют необходимые меры социальной поддержки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что торжественный прием от имени Раиса РТ Рустама Минниханова и его супруги Гульсины, посвященный чествованию лучших семей Татарстана, состоялся вчера в Казанском Кремле. На встречу, которая прошла накануне Дня республики, были приглашены 45 семей из разных городов и районов региона.