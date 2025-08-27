«Счастье – семья и дети»: истории родителей, награжденных Миннихановым в Казанском Кремле

Торжественный прием от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины, посвященный чествованию лучших семей, прошел сегодня в Казанском Кремле. На встречу были приглашены 45 пар – многодетные, юбиляры семейной жизни, родители героев СВО из разных городов и районов республики.





Фото: rais.tatarstan.ru

«Крепкая семья – это верность и любовь к Родине, уважение к историческому наследию»

На торжественном приеме в Пушечном дворе Казанского Кремля сегодня звучала музыка и царила праздничная атмосфера. Накануне Дня республики здесь собрались юбиляры супружеской жизни, многодетные родители, семьи участников специальной военной операции.

«Семья – это основа сильной страны. В объявленный Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно воспитать детей на примере героев войны и современников, транслировать традиционные ценности, присущие нашей многонациональной стране», – сказал, обращаясь к гостям, Раис РТ Рустам Минниханов.

На торжественное мероприятие пришли представители самых разных профессий – педагоги, воспитатели, строители, инженеры, сельхозтруженики, водители, библиотекари, а также волонтеры и пенсионеры.

«Крепкая семья – это верность и любовь к Родине, уважение к историческому наследию. Ваш родительский труд заслуживает самого большого почтения. Вы воспитываете достойных, сильных духом детей, которые становятся гордостью семьи и Отечества», – отметил Раис Татарстана, обращаясь к приглашенным.

Он поблагодарил матерей, вырастивших настоящих защитников, готовых отстоять честь нашей страны. Отдельные слова благодарности Раис Татарстана выразил женам и семьям бойцов, участвующих в СВО.

«Ваши стойкость, терпение, поддержка помогают воинам достойно выполнять свой долг, вы их крепкий тыл и вдохновение. Спасибо вам за вашу силу и преданность», – сказал Минниханов.

В ходе церемонии были вручены государственные награды России и Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

«Поддержка семей с детьми – ключевой приоритет государственной политики»

Раис Татарстана также сообщил, что в этом году вводятся новые меры социальной поддержки. Это 30-процентная компенсация стоимости обучения детей из многодетных семей в профессиональных образовательных организациях, единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей студенткам очной формы обучения при постановке на учет по беременности и другие.

Поддержка семей с детьми остается ключевым приоритетом всей государственной политики и программ развития республики, подчеркнул Минниханов. Он от всей души пожелал всем семейного благополучия, мира, здоровья и долголетия.

«Берегите семейный очаг, сохраняйте в нем тепло и уют. Вы являетесь примером для всех семей нашей республики», – сказал в заключение Раис Татарстана, обращаясь к семьям.

В ходе церемонии были вручены государственные награды России и Татарстана. Медалью ордена «Родительская слава» награждены Ришат и Роза Валиахметовы из Альметьевского района, Рафик и Рамзия Юсуповы из Казани. Обе семьи воспитывают по пять детей. Кроме того, медаль из рук Раиса РТ получили родители четверых детей – семья Михаила и Ольги Мешалкиных из Нижнекамского района.

Медалью «Родительская доблесть» поощрена семья Ирека и Минзили Галиевых из Арского района, где воспитываются 11 детей.

Медалью «Ана даны – Материнская слава» отмечены мама семерых детей Лейсан Чернышева из Чистопольского района, мама шестерых детей Резеда Абдулвалеева из Азнакаевского района, а также мамы пятерых детей Наталья Исаева из Алькеевского района, Айгуль Ташевцева из Высокогорского района, Лилия Гильметдинова из Лениногорского района и Гульнара Рафикова из Сабинского района.

Рафик и Рамзия Юсуповы из Казани награждены медалью ордена «Родительская слава» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Страх пропал после рождения третьего ребенка»

Награжденные медалью ордена «Родительская слава» Рафик и Рамзия Юсуповы из Казани. Познакомились еще в студенческие годы, когда учились на старших курсах. Свадьбу сыграли через два года после знакомства, в счастливом браке супруги уже 18 лет.

«Мы пришли на прием к Раису Татарстана, это большая честь для нас. У нас пятеро детей, все участвуют в олимпиадах, выигрывают. Участвуют и в спортивных состязаниях. Старший сын занимается хоккеем, а дочь посещает театральную студию. Сейчас по их стопам пошли младшие», – рассказала журналистам Рамзия Рауфовна.

Женщина работает экономистом, а ее супруг – декан факультета исламских наук Казанского исламского университета.

«В нашей республике многое делается для многодетных и вообще для всех семей – выплачиваются пособия, обустраиваются парки. Поддержка государства очень чувствуется», – добавила Рамзия Юсупова.

Рафик Юсупов заметил, что секрет семейного счастья заключается в добрых взаимоотношениях между супругами, взаимном уважении, доверии и поддержке.

«Еще важно отсутствие страха перед трудностями. У нас страх пропал после рождения третьего ребенка», – сказал мужчина.

Тимур и Дарья Нусратовы приехали на встречу к Раису Татарстана из Набережных Челнов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вместе возим гуманитарную помощь участникам СВО»

Тимур и Дарья Нусратовы приехали на встречу к Раису Татарстана из Набережных Челнов. Они в браке 11 лет, воспитывают двух детей.

«Мы вместе со школьной скамьи. Я – военный, супруга ездит за мной по всем гарнизонам. Были на территории Северного Кавказа, в Крыму. Служил в Таджикистане, на границе с Афганистаном, там у нас родилась прекрасная дочка», – рассказал «Татар-информу» Тимур Нусратов.

Он – участник СВО, был командиром штурмовой группы. В ходе боевого задания получил тяжелое ранение и отправлен в отставку.

«С тех пор мы начали активно заниматься сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей. Есть бюрократические вопросы, у меня много личного опыта. Оказываем всевозможную помощь и поддержку. Недавно вернулись вместе с супругой из зоны СВО, куда доставили гуманитарный груз», – сообщил Нусратов.

Супруги доставляют на передовую медикаменты, средства гигиены, теплые вещи. Тимур Эдуардович, как участник СВО, представлен к множеству военных наград. Он активно занимается общественной работой, за прошлый год провел уроки мужества более чем в ста школах республики. Дарья Викторовна работает в городском Совете ветеранов СВО. Женщина рассказала, в чем кроется главный секрет их счастливого брака.

«Любовь строится на взаимоуважении, взаимопонимании и поддержке во всем. Это залог долгих и счастливых отношений», – сказала она.

Ирек и Минзиля Галиевы из Арского района награждены медалью «Родительская доблесть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Аллах дам нам много детей, и мы ему благодарны»

Награжденные медалью «Родительская доблесть» Ирек и Минзиля Галиевы из Арского района в браке 34 года, вместе воспитывают 11 детей.

«Аллах дам нам много детей, и мы ему благодарны за то, что он дал нам такую счастливую жизнь», – сообщил Ирек Индусович «Татар-информу».

Мужчина трудится имамом в мечети. Его супруга Минзиля Гаптелхаевна работает воспитателем в школе-интернате для детей с ОВЗ. В 2009 году она была награждена медалью «Ана даны – Материнская слава». Женщина также говорит, что главное в семье – уважение и взаимопонимание.

«Наше отношение к рождению детей изменила вера. Мой муж в 1993 году поступил в медресе, после этого у нас взгляды на жизнь сильно изменились. Мы начали жить по нормам шариата. Там коротко и ясно сказано: «Если дети есть, не теряйте их. Их кормите не вы, а Аллах», – пояснила многодетная мама.

Галиевы говорят, что ислам – образ жизни. А в воспитании детей главное – личный пример родителей.

«Семейные ценности у нас превыше всего. Мирское – не главное, наше счастье – семья и дети», – заключил Ирек Галиев.