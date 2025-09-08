«Мама, не волнуйся»: жительница Актанышского района воспитала героя СВО и приемных детей

В судьбе Альфинур Шайхульмардановой из деревни Старое Сафарово Актанышского района отразилась целая эпоха: трудные 90-е, материнская тревога и надежда, боль утрат и безмерная радость от того, что твои дети, пусть и опаленные войной, живы, а родной дом полон внуков.

Семья Шайхульмардановых всегда жила трудом. В лихие 90-е, когда за работу зачастую не платили, большое подсобное хозяйство – коровы, телята, овцы – было спасением. И главной опорой родителей стал старший сын Альфис.

«Он с детства был моей правой рукой, – с теплотой вспоминает Альфинур-апа. – Смотрел за скотиной, коровами, быками, овцами, ухаживал за ними. Это и есть настоящее трудовое воспитание. И сейчас, глядя на то, как его собственные сыновья, Бахтияр и Ислам, помогают ему по хозяйству, я радуюсь. Эта ниточка преемственности не прервалась».

Смекалистый и решительный, Альфис с первого класса управлялся с мотоциклом, а позже – и с трактором. Эта врожденная любовь к технике станет его судьбой и спасением на фронте.

Когда пришла повестка, Альфис был мобилизован одним из первых в деревне. Но на войну он уезжал с тяжелым сердцем: его отец, Азхам-абый, тяжело заболел. Сыну пришлось разрываться между службой и семьей. Командиры, когда он был в учениях в Казани, видя его состояние, шли навстречу, позволяя выезжать, чтобы помочь матери и ухаживать за отцом.

Провожали Альфиса на специальную военную операцию всем селом. Соблюдали все обряды: чтобы вернулся живым и здоровым, откусил хлеб из рук старшей родственницы. В карманы формы вложили записки с молитвами.

«Я ему постоянно говорила: «Сынок, молись», – рассказывает Альфинур-апа. – А когда начались бои и над головой летали дроны, я по телефону умоляла: «Не забывай свою молитву». Он с детства ходил в мечеть, многое знал. Я верю, что наши дуа и просьбы к Аллаху дошли».

Поддержка приходила и от совсем незнакомых людей. Однажды в очереди в больнице к Альфинур-апе подошла женщина из соседнего села и сказала: «Мы тоже молимся за вашего Альфиса, чтобы он вернулся домой». Для матери это стало знаком свыше и огромной духовной поддержкой.

На фронте Альфис и его рота жили в заброшенных домах. Чтобы добыть еду и предметы первой необходимости, проявляли чудеса изобретательности. Как рассказывали его друзья Рамиль и Расул, Альфис благодаря своему деревенскому опыту собирал из металлолома мотоциклы и машины, которые были жизненно необходимы для передвижения.

Но война беспощадна. В одном из боев Альфис был тяжело ранен. Ему ампутировали левую ногу.

Материнское сердце не обманешь. Даже когда сын, уже с протезом, старался казаться бодрым и не показывать вида, Альфинур-апа чувствовала, как ему тяжело. «Первый протез был большим, нога опухала. Сейчас он сделал в Казани новый, носит его каждый день, привыкает. Это очень тяжелое железо, я и не представляла, насколько трудно заново учиться ходить, – делится она болью. – Говорю ему: сынок, как жаль, что у тебя болит нога. А он утешает: «Мама, не волнуйся».

Самым большим утешением для нее стало то, что сын, не сдаваясь, начал строить собственный дом. И в этом ему надежная опора – его жена Айгуль. О своей невестке Альфинур-апа отзывается с особой нежностью и гордостью. «Вышла замуж очень молодой, но стала прекрасной хозяйкой. Детей с удовольствием кормит, ухаживает, чистота идеальная. Мастер кулинарии! – с улыбкой говорит она. – Я даже шучу с младшим сыном: «Женись как Альфис, и будешь есть такие же треугольные пирожки».

Но история материнского подвига Альфинур-апы на этом не заканчивается. Она воспитала не только родного Альфиса и дочь Ирину. В их семье вырос еще один сын – Артур.

«Мы с мужем решили взять ребенка из детдома. Из Елабуги привезли аккуратного, умного, порядочного мальчика, который тогда учился в 4-м классе, – вспоминает Альфинур-апа. – Он быстро стал своим, не знал ни слова по-татарски, а теперь говорит с удовольствием».

Артур вырос, отучился на строителя и теперь работает в Набережных Челнах. Некоторые, к сожалению, прощаются с приемными детьми после 18 лет. Но Альфинур-апа никогда не бросала Артура. Она ходила по инстанциям, добилась для него квартиры по программе для сирот в Казани. «Артур – это дар Божий», – говорит она.

Вдохновленная успехом, семья взяла под опеку еще одного мальчика – Эдика из Агрыза. Веселый и энергичный, он совсем не был похож на сдержанного Артура, но так же легко стал частью семьи. К сожалению, через несколько лет биологическая мать через суд вернула свои права. Связь с Эдиком прервалась, и сейчас о его судьбе мало что известно. Известно лишь, что юноша, не сказав своей родной матери Эльмире, заключил контракт и поехал в зону специальной военной операции. Сейчас он числится пропавшим без вести. Это незаживающая рана в сердце Альфинур-апы.

«Несмотря на то, что мы жили в обычных сельских условиях, наши дети были довольны. Стол всегда был полон, я всегда готовила, мы возили их на экскурсии, стремились дать образование и ремесло», – делится она своим главным секретом.

Этот секрет – в невероятной силе родства, которую Шайхульмардановы смогли передать своим детям. Все они усвоили главный девиз: «Вы самые близкие люди, не бросайте друг друга, живите дружно».

И сегодня в утренней молитве Альфинур-апы звучит одно и то же заветное желание: «Пусть мои дети не порвут нити родства и зарабатывают только честным трудом!»

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.