Мама и сын Трусовой посетили ее прокат на Kinoshita Group Cup

Фото: скриншот с прямой трансляции

Короткая программа фигуристки Александры Трусовой на турнире в Токио прошла при особой поддержке.

На трибунах ледовой арены сегодня присутствовали мама фигуристки и ее годовалый сын Михаил.

Они прибыли на соревнования, чтобы вживую увидеть разминку и выступление спортсменки в первой части турнира Kinoshita Group Cup.

Напомним, по итогам короткой программы она заняла четвертое место, уступая японкам Ами Накаи (80,27), Мао Симаде (78.84), и россиянке Камилле Нелюбовой (76,08).