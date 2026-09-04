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На главную ТИ-Спорт 4 сентября 2026 14:05

Мама и сын Трусовой посетили ее прокат на Kinoshita Group Cup

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Мама и сын Трусовой посетили ее прокат на Kinoshita Group Cup
Фото: скриншот с прямой трансляции

Короткая программа фигуристки Александры Трусовой на турнире в Токио прошла при особой поддержке.

На трибунах ледовой арены сегодня присутствовали мама фигуристки и ее годовалый сын Михаил.

Они прибыли на соревнования, чтобы вживую увидеть разминку и выступление спортсменки в первой части турнира Kinoshita Group Cup.

Напомним, по итогам короткой программы она заняла четвертое место, уступая японкам Ами Накаи (80,27), Мао Симаде (78.84), и россиянке Камилле Нелюбовой (76,08).

#александра трусова
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