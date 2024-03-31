Мама 10 приемных детей: «Желание взять ребенка – как вирус, оно тебя не отпускает»

О жительнице поселка Совхоз имени Кирова Актанышского района Марьям Рашитовой читатели «Татар-информа» уже знают по материалу о раненном на СВО бойце, которого его землячка отыскала и буквально взяла под свою опеку – собирала для него помощь, посещала в госпитале, стала для него моральной поддержкой. Более близкое знакомство с героиней позволило нам убедиться, что она действительно обладает большим сердцем, в котором нашлось место не только ее родным, но и приемным детям. Отправив во взрослую жизнь своих родных, Марьям апа дала материнское тепло еще десятерым детям, оставшимся без родителей.

«Отца простила совсем недавно...»

Марьям апа сама испытала на себе сиротство – в 13 лет она лишилась матери, а заодно и отца, который попал в тюрьму. Поэтому наша героиня как никто другой понимает тех, кто совсем маленьким остался без родителей, их любви и заботы.

«Мама умерла в 1982 году. Отца тогда посадили. С 13 лет я воспитывалась у родных. Нас было трое – я и два младших брата. Один из них жил со мной, а второй брат воспитывался у других родственников.

Папу посадили на пять лет, он вышел через четыре года. Меня пугала сама мысль, что с отцом там что-то случится и мы останемся совсем одни на свете. Папа сидел в Нижнекамске. Если от него долго не приходили письма, меня начинала мучить мысль – “если отец тоже умрет, что мы будем делать?”», – рассказывает Марьям апа.

Поскольку мама погибла по вине отца, долгие годы в сердце дочери жила обида. С годами она стала еще глубже, но, несмотря на это, Марьям апа никогда не прекращала общения с родным человеком.

«Папу я простила совсем недавно. В январе почувствовала какое-то облегчение. Я его не отвергала, общалась с ним как с отцом, но полностью принять все равно не могла. Конечно, были люди, которые настраивали меня против него, но я все равно считала, что мои родители дали мне хорошее воспитание. На фоне этого негатива пришло понимание, прощение. Мне сейчас намного легче, слава богу. Отец умер в 2010 году. Когда он вернулся, мне было 17 лет. Сразу после возвращения домой он женился. Женщин он менял много раз. Каждая из них принесла мне какой-то жизненный опыт. Когда я жила у брата отца, мы с моим нынешним мужем Алмасом были соседями. Что остается делать сироте? Я ходила к ним помогать по хозяйству. Когда у матери Алмаса болели руки, доила их корову. Алмас на тот момент только что вернулся из армии. А моей будущей свекрови, наверное, хотелось поскорее женить сына, чтобы обзавелся семьей, остепенился. Она как-то зашла к нам домой по дороге из магазина и сказала отцу: “Отдавай дочь в нашу семью”. Отец сказал: “Люди неплохие, выйдешь замуж”. Я сказала: “Ладно”. В 18 лет родила ребенка. На следующий год еще одного. А потом, через 10 лет, родился еще один сын. Сейчас мы 37 лет уже вместе», – рассказала Марьям апа историю своей семьи.

«Потерять ребенка – неизлечимая рана»

Один из сыновей Марьям апа трагически ушел из жизни в молодом возрасте. Она признается, что для матери потерять своего ребенка – самое большое горе, которое не утихает даже спустя много лет.

«Он вернулся из армии совсем другим, замкнутым, все время молчал. Мы сами не поняли, что произошло. 18 марта будет 12 лет как он лишил себя жизни. Потерять ребенка – это самое большое горе, оно не проходит, боль возвращается каждый раз, когда слышишь, как чей-то сын погиб. Я смогла осознать смерть сына только через год. До этого казалось, что он вернется, я не верила, что он умер. Через год вдруг осознала, что мой ребенок уже не вернется никогда, и заболела. Тогда я изменила свое имя. Меня звали Венерой. В детстве я ночевала у бабушки – нашей соседки, она мне говорила, что имя у меня не татарское, не мусульманское. Я и сама не любила это имя. А “Марьям” мне очень нравилось», – поделилась наша собеседница.

«Хочется подарить открытку маме, а ее нет...»

В семье родственников, в которой Марьям росла с 13 лет, и без нее было 6 детей. Девочка без матери и отца не получала моральной поддержки и любви и часто чувствовала себя одинокой.

«В семье дяди меня не обижали, в детский дом не отправили, спасибо за это. Но понимания, ласки действительно не хватало. В такие моменты я себе говорила – если у меня будут свои дети, никогда не поступлю с ними так. Я бы сделала так и вот так». Остаться без матери – это такая травма, она навсегда остается с тобой. По маме я очень тосковала, хоть она и страдала от своей вредной привычки, но была работящей, физически крепкой, чистоплотной, хорошо вела хозяйство. Я помню, как в школе устраивали вечера, концерты к праздникам, – у всех есть мама, у меня нет. 8 Марта – праздник, когда поздравляем наших мам. Хочется написать открытку, пожелать маме самые лучшие пожелания на свете, подарить подарки – а мамы нет. Самое тяжелое было в этом. А когда сама становишься матерью, нуждаешься в маме еще больше. Детство, молодость – они проходят. Когда мама больше всего нужна, нужны ее советы – а ее нет», – с горечью рассказывает Марьям апа.

«В детстве у меня было 10 кукол»

Сейчас старшей дочери Марьям апа 38 лет, она живет в райцентре – селе Актаныш, сама мама четверых детей. Младшему сыну – 26, он еще не женат, живет в Казани. Двоих из приемных детей Марьям апа и Алмас абый усыновили, дали им свою фамилию. Дети пришли в их семью, когда старшему из них, Руслану, было 4 года, а его сестре Алине – 2. «Я не хотела, чтобы их забирали, после того, как уже много сил в них вложено. Решили, что они официально станут нашими детьми», – пояснила собеседница.

Она вспоминает, что еще маленькой девочкой мечтала иметь большую семью. Даже то, сколько она возьмет приемных детей, было заложено еще в те времена.

«У меня было 10 кукол. Я им всем устраивала домики – под стулом, под кроватью… Когда немного подросла, всегда говорила, что буду воспитывать именно 10 детей. Откуда была такая цифра? Я этих кукол “воспитывала” – если они ссорились, мирила их. А сейчас иногда ловлю себя на том, что эти же фразы произношу, когда общаюсь со своими приемными детьми – и становится даже немного не по себе… Такое ощущение, что это заложено откуда-то свыше», – говорит Марьям апа.

Первое время супруги боялись, что не справятся, но решимость жены помогла настроить и мужа.

«С первым ребенком была какая-то неуверенность, получится ли все сделать так, как надо. Это же чьи-то дети, из детского дома. Постепенно научила и мужа. Давала ему на руки малыша, просила одеть, причесать, пока я занимаюсь другим ребенком. Сейчас муж души не чает во всех десятерых детях», – говорит она.

В декабре исполнилось 17 лет, как в семье появился первый из приемных детей. «Это как болезнь, вирус, берешь одного – и уже хочется взять еще, постоянно душа требует этого», – объясняет Марьям апа.

После Руслана и Алины они приютили Лилию, которой на тот момент не было и года. А потом как-то узнали, что 13-летняя девочка из соседнего села попала в детский дом, и решили взять и ее, тем более что Марьям апа сама лишилась мамы в 13 лет. «Лиана сегодня живет в Челнах, приезжает к нам в гости, ей дали квартиру. У нее есть молодой человек, я им дала “задание” – в этом году прочитать никах», – рассказывает приемная мама девушки.

«Ребенка не выбирала, приезжала и забирала»

Младшему приемному сыну Рашитовых в феврале исполнилось 10 лет.

«Он вел себя не как 10-летний, имел отклонения в психике. Мы не знали, что у мальчика есть особенности. Была гиперактивность, а какой-то серьезной болезни мы не заметили. Я и карточку не стала читать. Потому что всегда делала так – не выбирала ребенка, какого предложат – соглашалась. По правилам, ты пишешь заявление, потом знакомишься с ребенком и если соглашаешься, то забираешь его, не согласна – пишешь отказ. А я сразу писала, что согласна. Никогда детей не выбирала, поэтому Всевышний мне всегда давал хороших детей», – поделилась собеседница.

Сейчас восемь из десяти детей живут в семье, а двое учатся в Актаныше, приезжают на выходные и каникулы.

«После Лианы мы взяли троих – братьев и сестру Бутаковых, а потом еще троих – Сибгатуллиных. С нами живут Арслан, Альфред, Риана, Лилия, Артем, Максим. Дети учатся на татарском, между собой могут говорить и на русском – по-разному», – рассказывает многодетная мама.

Естественно, было непросто сделать из них настоящую семью, все-таки дети от разных родителей, росли в разных условиях, каждый со своим характером.

«Пока ребенок привыкнет, станет доверять, наладится душевная связь, может пройти и два года. Привозишь ребенка – и наблюдаешь за ним, ищешь подход. Кто-то понимает с первого раза, а к кому-то приходится применять хитрость. Бывало, даже звонила психологам. Наш Максим не позволял до себя дотронуться, ласки его пугали, не давал себя обнять. Я все равно нашла к нему подход. Прочитала книги по психологии, даже московским психологам звонила», – говорит Марьям апа.

В семье родители установили порядок – у каждого из детей есть план работы на день, на месяц, назначено дежурство. В деревне работы по хозяйству достаточно – и за домашними животными надо ухаживать, заготавливать корм, и еду готовить для всей семьи, поддерживать порядок в доме. Рашитовы держат лошадей, корову, овец, домашнюю птицу.

«У нас во дворе свой шиномонтаж, муж работает там. Максим собирает двигатели, зарабатывает себе деньги, и папа ему дает. Мальчики наши хорошо разбираются в технике, сами собрали велосипед, квадроцикл-снегоход», – рассказала Марьям апа.

«Повесила на стену коллаж с изображением автобуса с 10 детьми»

Еще задолго до обретения большой семьи Марьям апа повесила дома на стену изображение автобуса с 10 детьми внутри. Невероятно, но спустя годы в доме появились 10 приемных детей, а во дворе – семейный автобус, на котором они выезжают в путешествия.

«Даже не знаю, откуда появилась эта идея – изобразить автобус. Я любила психологию и, видимо, где-то об этом прочитала. Раньше выписывала много журналов, еще в те времена могла подписаться на 3 тысячи рублей и выписать 28 изданий. Вырезала фото из журнала, вклеила в рамку из пустой коробки конфет, в каждое окно приклеила по ребенку. Автобус с 10 детьми так и висел у меня на стене. Конечно, мы даже не думали, что в жизни у нас появится большой автомобиль, но благодаря стараниям всей нашей семьи эта мечта сбылась! В 2022 году мы стали финалистами конкурса “Самая успешная семья Поволжья”. И нам дали микроавтобус “Форд”. Летом прошлого года ездили на нем в Свияжск, Болгар, на Урал, в Башкортостан. Иногда уезжали на 4-5 дней», – рассказывает Марьям апа.

Марьям Рашитова сама является творческой личностью, поэтому в семье дети тоже раскрывают свои таланты. Собеседница «Татар-информа» вспоминает, что участвовала в конкурсе от газеты «Ватаным Татарстан» о родной земле «Туган җирем», заняла первое место. Она пишет сказки, сама же озвучивает их, и всей семьей они снимают видеоролики к этим историям.

«Наша мама – лучшая!»

16-летняя приемная дочь Марьям апа Индира рассказала, что ей очень нравится снимать видеоролики вместе с мамой, братьями и сестрами. Индира и Алина учатся в техникуме в Актаныше.

«Я пришла в эту семью седьмым ребенком, мне было 9 лет. Поначалу очень стеснялась. Мы с моими младшими братьями Максимом и Артемом втроем были в детском доме. Приехали к маме в гости на три дня, и нам очень понравилось. Сказали маме: “Мы приедем к вам жить навсегда”. Нам понравилось, как ласково и по-доброму она говорит с нами. Мама – она как моя родная мама, самая лучшая, такой мамы больше нет на свете! Мы за все благодарны. Я своим друзьям все время рассказываю о ней. Очень счастлива тем, что живу в большой семье. С Алиной приезжаем на выходные. Дома любим снимать разные видеоролики. Я люблю печь торты, разные вкусности. Для наших бойцов на Украине собираем разные принадлежности, вкусные гостинцы», – рассказала Индира.

Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фотографии из семейного архива