Малыши Нижнекамска соревновались в скоростном ползании на семейном фесте «Бэбэй кросс»

В Доме народного творчества Нижнекамска состоялись ежегодные соревнования среди малышей «Бэбэй кросс». Семейный фестиваль проводится второй год подряд. Малыши до двух лет соревнуются в скорости ползания и бега.

Стремительным этот старт не назовешь. Участники ползут кто как может и куда хочет, не каждому есть дело до финиша. А вот родители всячески стараются привлечь внимание своего малыша и довести его до конца дорожки. Лучше всего это получилось у многодетной семьи Вайчос. Их младшая дочь Мишель быстрее всех пересекла финишную черту.

«Нам некогда готовиться, у нас многодетная семья, они сами ползают, сами бегают. Ее братья и сестры заманивают больше, чем даже игрушки», — поделилась мама Мишель Ирина Вайчос.

Родители всячески пытались поощрить своих детей. Они взяли с собой из дома пульт от телевизора, судя по всему, это любимая игрушка вышедшей на старт малышки. Этот способ оказался мало эффективен, семья пришла последней.

Девятимесячная Элина во время забега начала кататься по своей дорожке. Зрителям и другим участникам «Бэбэй-кросса» пришлось больше 5 минут ждать малышку, не без помощи мамы завершившую свой забег.

«Дома она как ракета из комнаты в комнату, поймать ее — это „миссия не выполнима“, мы готовились, тренировались, делали полосу, дома у нее идеальное время было, она проползала», — поделилась рассказала мама Элины Екатерина Кулина.

Всего забеги проводились в двух номинациях — ползунки и бегунки. Более старшие дети до двух лет те же дистанции преодолевали быстрее. В самом первом забеге полуторалетний Сулейман как опытный спортсмен не оставил шансов конкурентам. Он и занял общее первое место.

«Он у нас пешком в принципе не ходит, только бегает и бегает, гиперактивный он у нас», — говорит семья Нуруллиных.

Всего в забегах приняли участие 30 малышей, хотя заявок, по словам организаторов, было больше.

«Вот сейчас думаем о расширении, уже каждый квартал проводить такие мероприятия. Разрабатывается у нас еще одна программа „Где логика?“. Чтобы все собрались, пообщались, познакомились, мы организовываем данное мероприятие», — отметил директор Дома народного творчества Ильнур Сагитов.

«Бэбэй кросс» — это семейный фестиваль. Проводится второй год подряд. В этом году в фойе Дома народного творчества были организованы еще и ярмарки, мастер-классы, а также работали аниматоры.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.