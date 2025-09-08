news_header_top
Общество 8 сентября 2025 14:27

Малышева призвала россиянок рожать по достижении 18 лет

Фото: © «Татар-информ»

Телеведущая и врач Елена Малышева призвала граждан России обоих полов не откладывать вступление в брак, а женщин – рожать после достижения 18-летнего возраста. Этот совет она дала в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале».

«Не откладывайте замужество, женитьбу до 30 лет. <...> Природа не изменилась. Идеальный возраст для рождения детей – от 18 до 25-26 лет», – подчеркнула ведущая.

Малышева объяснила: дело в том, что после 30 лет у женщин заметно уменьшается запас яйцеклеток, что снижает вероятность забеременеть. К тому же дети, рожденные женщинами старше 30 лет, чаще страдают от различных патологий.

Ведущая подытожила, что хотя «медицина сильна, природа живет по своим законам».

#Елена Малышева #рождаемость
