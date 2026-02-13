Малый господский дом Лебедевых в Лубянах под Кукмором включат в реестр памятников

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Малый господский дом дворян Лебедевых в селе Лубяны Кукморского района Татарстана планируется включить в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Построенное в конце XIX – начале XX века деревянное здание связано с историей известного дворянского семейства Лебедевых. В его облике примечательным образом сочетаются черты модерна с традициями русского деревянного зодчества в декоре и элементами классицизма в композиционном построении.

Дом возведен из бревен, уложенных «в лапу», на цоколе из белого камня. Основной объем включает семь оконных осей. К симметричным фасадам примыкают террасы, увенчанные треугольными фронтонами. Оконные и дверные проемы обрамлены резными наличниками, оригинальные окна уцелели.

Внутри здания сохранились филенчатые двери, паркетные полы, обшитые металлическими листами печи, деревянные лестницы и конструкции крыши. Одна терраса ведет в сад с фонтаном, другая – на задний двор с хозяйственными постройками.

Род Лебедевых сыграл значительную роль в развитии данной местности. В Лубянах они основали сначала поташный, а затем лесопильный заводы. До революции село носило название «Лебедевская дача».

В начале XX века здесь имелись частная школа, лесопильный, три смолоскипидарных и дегтярный заводы, завод по разведению рысистых и рабочих лошадей, зерносушилка, пассажирская и грузовая пристани.

После Октябрьской революции имение было разграблено, но избежало полного разрушения. С 1920-х годов в бывшем Малом господском доме занимались учащиеся татарских подготовительных курсов лесного техникума. С 1939-го часть здания занимал детский сад, который был закрыт в 2019-м. Год назад дом включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.