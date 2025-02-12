В Кукморском районе Татарстана выявили новый объект культурного наследия

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Малый господский дом дворян Лебедевых, находящийся в селе Лубяны Кукморского района Татарстана, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Возведенное в конце XIX – начале XX веков деревянное здание связано с историей известного дворянского рода Лебедевых, которые были землевладельцами, промышленниками и благотворителями. Оно является значимым примером архитектуры той эпохи.

Дом построен из бревен, уложенных «в лапу», на цоколе из белого камня. Основной объем строения насчитывает семь оконных осей. Симметричные фасады имеют террасы, которые увенчаны треугольными фронтонами. Оконные и дверные проемы обрамлены резными наличниками, оригинальные окна сохранились до наших дней.

В интерьерах дома уцелели филенчатые двери, паркетные полы, обшитые металлическими листами печи, деревянные лестницы и конструкции крыши. Одна терраса ведет в сад с фонтаном, другая – в задний двор с хозяйственными постройками.

Род Лебедевых сыграл значительную роль в развитии этой местности. В Лубянах ими были основаны промышленные предприятия. Местные жители бывали на международных ярмарках, лесоматериалы отсюда поставлялись в Англию, а изготовленная здесь плетеная мебель экспонировалась на выставке в Париже.

Последним представителем дворянского рода был Михаил Александрович Лебедев, украсивший Лубяны садами и парками и высадивший здесь экзотические растения. До Октябрьской революции поселок носил название «Лебедевская дача».

После революции имение было разграблено, но избежало полного разрушения. В советские годы здания использовались для разных целей – так, в них размещались учебные заведения и детские сады. Сегодня некоторые постройки заброшены, но сохраняют свою историческую ценность, заметили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.