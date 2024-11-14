Малый бизнес РТ, отпустивший сотрудников на СВО, получил микрозаймы на 40 млн рублей

В Татарстане поддерживают малый бизнес, отпустивший сотрудников на службу в зону спецоперации. На сегодняшний день индивидуальным предпринимателям представлено 40 млн рублей. О мерах поддержки МСП подробно рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы предоставили микрозаймов порядка на 40 млн рублей. Один микрозайм предоставляется на три года — сумма до 5 млн рублей. Ставка 1% годовых. Условия в принципе понятны. То есть если эти предприятия направили на военную службу одного или более сотрудников, то мы предоставляем микрозайм», — отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов.

Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова подчеркнула, что это достаточно новый продукт, и пока не так много предприятий воспользовались займами по рекордно низкой ставке. При ключевой ставке Центробанка в 21% это один из самых выгодных продуктов даже среди льготных.

Работа ведется совместно с Гарантийным фондом Республики Татарстан: «Гарантийный фонд подставляет свое плечо, когда не хватает какого-то материального обеспечения», — отметил Салихов.

Заместитель директора по экономике и финансам Гарантийного фонда Татарстана Расим Усманов добавил, что у микробизнеса порой не хватает своего собственного залогового обеспечения.

«В этом случае мы действительно подставляем плечо и по данному продукту как раз поддерживаем. Можем обеспечить их финансовые обязательства до 70%. Сумма нашего комиссионного вознаграждения — 0,1% от суммы предоставленного поручительства. Срок предоставления поручительства — это срок действия договора», — пояснил Расим Усманов.

Напомним, Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан при Министерстве экономики РТ запустил программу «Поддержка СВО» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» летом 2024 года.

В рамках программы ФПП РТ предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства Татарстана микрозаймы на сумму от 300 тыс. рублей до 5 млн рублей. Срок — от 3 месяцев до 3 лет.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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